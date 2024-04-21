Міноборони США знадобиться менш як тиждень для надання першої частини зброї ЗСУ після того, як в Штатах офіційно ухвалять допомогу Україні.

Пентагон планує швидко надати зброю ЗСУ

Про це дізналося видання Washington Post від своїх інсайдерів в американському політикумі.

За їхніми словами, Міноборони США готується передати значну військову допомогу Україні після того, як Сенат наступного тижня схвалить законопроєкт про допомогу Україні, а президент Джо Байден підпише його.

Пентагон чудово усвідомлював, що ЗСУ змушені відступати під натиском російських загарбників, тому розпочав збір пакета допомоги задовго до майбутніх голосувань.

Один з інсайдерів заявив журналістам, що знадобиться менш як тиждень, перш ніж частина зброї потрапить на український фронт.

Не відразу було зрозуміло, наскільки об’ємним буде пакет, хоча він майже напевно міститиме вкрай необхідні боєприпаси для систем, на які найбільше покладаються українські військові, включаючи 155-мм снаряди, які використовуються в гаубицях НАТО, і боєприпаси для реактивної артилерії середньої дальності. Поширити

Існує висока ймовірність того, що Пентагон також передасть ЗСУ системи ППО, які наразі є вкрай необхідними для українських захисників на полі бою.

Палата представників проголосувала за допомогу для України

20 квітня офіційно стало відомо, що Палата представників США підтримала законопроєкт щодо виділення допомоги Україні у розмірі близько 61 мільярда доларів.

Варто звернути увагу на те, що за схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, ще 7 не голосували, а один утримався.