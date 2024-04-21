WP дізналося, коли Україна отримає зброю після схвалення допомоги Конгресом
Категорія
Світ
Дата публікації

WP дізналося, коли Україна отримає зброю після схвалення допомоги Конгресом

допомога від США
Джерело:  The Washington Post

Міноборони США знадобиться менш як тиждень для надання першої частини зброї ЗСУ після того, як в Штатах офіційно ухвалять допомогу Україні.

Пентагон планує швидко надати зброю ЗСУ

Про це дізналося видання Washington Post від своїх інсайдерів в американському політикумі.

За їхніми словами, Міноборони США готується передати значну військову допомогу Україні після того, як Сенат наступного тижня схвалить законопроєкт про допомогу Україні, а президент Джо Байден підпише його.

Пентагон чудово усвідомлював, що ЗСУ змушені відступати під натиском російських загарбників, тому розпочав збір пакета допомоги задовго до майбутніх голосувань.

Один з інсайдерів заявив журналістам, що знадобиться менш як тиждень, перш ніж частина зброї потрапить на український фронт.

Не відразу було зрозуміло, наскільки об’ємним буде пакет, хоча він майже напевно міститиме вкрай необхідні боєприпаси для систем, на які найбільше покладаються українські військові, включаючи 155-мм снаряди, які використовуються в гаубицях НАТО, і боєприпаси для реактивної артилерії середньої дальності.

Існує висока ймовірність того, що Пентагон також передасть ЗСУ системи ППО, які наразі є вкрай необхідними для українських захисників на полі бою.

Палата представників проголосувала за допомогу для України

20 квітня офіційно стало відомо, що Палата представників США підтримала законопроєкт щодо виділення допомоги Україні у розмірі близько 61 мільярда доларів.

Варто звернути увагу на те, що за схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, ще 7 не голосували, а один утримався.

Ухвалення законопроєкту супроводжувалось оваціями з боку конгресменів. Також члени Палати почали розмахувати українськими прапорами, через що отримали зауваження, оскільки в Конгресі заборонено розгортати прапори іноземних держав.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Командир "Азову" закликав США скасувати заборону на передачу бригаді західної зброї
Денис Прокопенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Сенат США голосуватиме за допомогу Україні — відповідь Шумера
Чак Шумер
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики попереджають про плани Путіна до прибуття в Україну допомоги США
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?