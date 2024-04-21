Міноборони США знадобиться менш як тиждень для надання першої частини зброї ЗСУ після того, як в Штатах офіційно ухвалять допомогу Україні.
Пентагон планує швидко надати зброю ЗСУ
Про це дізналося видання Washington Post від своїх інсайдерів в американському політикумі.
За їхніми словами, Міноборони США готується передати значну військову допомогу Україні після того, як Сенат наступного тижня схвалить законопроєкт про допомогу Україні, а президент Джо Байден підпише його.
Пентагон чудово усвідомлював, що ЗСУ змушені відступати під натиском російських загарбників, тому розпочав збір пакета допомоги задовго до майбутніх голосувань.
Один з інсайдерів заявив журналістам, що знадобиться менш як тиждень, перш ніж частина зброї потрапить на український фронт.
Існує висока ймовірність того, що Пентагон також передасть ЗСУ системи ППО, які наразі є вкрай необхідними для українських захисників на полі бою.
Палата представників проголосувала за допомогу для України
20 квітня офіційно стало відомо, що Палата представників США підтримала законопроєкт щодо виділення допомоги Україні у розмірі близько 61 мільярда доларів.
Варто звернути увагу на те, що за схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, ще 7 не голосували, а один утримався.
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