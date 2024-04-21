Минобороны США потребуется менее недели для предоставления первой части оружия ВСУ после того, как в Штатах официально проголосуют за помощь Украине.

Пентагон планирует быстро предоставить оружие ВСУ

Об этом узнало издание Washington Post от своих инсайдеров в американском политикуме.

По их словам, Минобороны США готовится передать значительную военную помощь Украине после того, как Сенат на следующей неделе одобрит законопроект о помощи Украине, а президент Джо Байден подпишет его.

Пентагон прекрасно отдавал себе отчет, что ВСУ вынуждены отступать под натиском российских захватчиков, поэтому начал сбор пакета помощи задолго до будущих голосований.

Один из инсайдеров заявил журналистам, что понадобится менее недели, прежде чем часть оружия попадет на украинский фронт.

Не сразу было понятно, насколько объемным будет пакет, хотя он будет почти наверняка содержать крайне необходимые боеприпасы для систем, на которые больше всего полагаются украинские военные, включая 155-мм снаряды, используемые в гаубицах НАТО, и боеприпасы для реактивной артиллерии средней дальности. Поделиться

Существует высокая вероятность того, что Пентагон также передаст ВСУ системы ПВО, которые крайне необходимы для украинских защитников на поле боя.

Палата представителей проголосовала за помощь для Украины

20 апреля официально стало известно, что Палата представителей США поддержала законопроект о выделении помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов.

Следует обратить внимание на то, что за одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112, еще 7 не голосовали, а один воздержался.