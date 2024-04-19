Командир "Азова" призвал США отменить запрет на передачу бригаде западного оружия
Категория
Украина
Дата публикации

Командир "Азова" призвал США отменить запрет на передачу бригаде западного оружия

Денис Прокопенко
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Источник:  online.ua

Командир 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ подполковник Денис “Редис” Прокопенко рассказал о действующем запрете США на передачу западного оружия его бригаде и призвал его отменить.

Почему «Азову» не передают западное оружие

Прокопенко говорит, что о запрете мало кто знает в Украине и практически никто не говорит публично.

По его словам, с 2017 года до сих пор ряд Законов о консолидированных ассигнованиях США содержат следующую поправку: «Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальона «Азов».

Внесение этой поправки объяснили тем, что журнал Foreign Affairs, а также другие ведущие СМИ охарактеризовали батальон Азов как откровенно неонацистский и фашистский.

Впоследствии поправку отменили, однако запрет на передачу оружия уже регулировал бы закон «Лихи», устанавливающий, что «никакая помощь не должна оказываться… любому подразделению сил безопасности иностранного государства, если госсекретарь имеет достоверную информацию о том, что такое подразделение совершил грубое нарушение прав человека».

Командир отметил, что в 2017 году данная поправка уже содержалась в тексте Appropriations bill. Налицо она и в нынешнем законопроекте об оборонных ассигнованиях.

Именно эта поправка, которая из года в год кочует из одного Appropriations bill в другой, является причиной того, что в 2022 году во время обороны Мариуполя «Азов» не имел новейшего западного вооружения. Сколько жизней личного состава удалось бы сохранить, и какими были бы результаты обороны города, если бы, кроме высокой мотивации, слаженности и профессионализма, азовцы располагали современной бронетехникой, артиллерийскими системами?

Денис Прокопенко

Денис Прокопенко

Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ

Прокопенко отмечает, что даже после 2022 года, когда мир узнал правду о бригаде, у бойцов до сих пор нет возможности отправлять своих бойцов на большинство ведущих западных военных учений и не получать необходимое вооружение, которое союзники передают Украине.

Я подчеркиваю, что сам факт существования подобных поправок и запретов, не только не позволяет «Азову» еще эффективнее выполнять поставленные боевые задачи, а является ударом по обороноспособности нашего государства, позорит имидж Украины на международной арене и унизительный для всего украинского войска.

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