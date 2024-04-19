Командир "Азову" закликав США скасувати заборону на передачу бригаді західної зброї
Категорія
Україна
Дата публікації

Командир "Азову" закликав США скасувати заборону на передачу бригаді західної зброї

Денис Прокопенко
Джерело:  online.ua

Командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ підполковник Денис “Редіс” Прокопенко розповів про чинну заборону США на передачу західної зброї його бригаді та закликав її скасувати.

Чому «Азову» не передають західну зброю

Прокопенко каже, що про заборону мало хто знає в Україні, і практично ніхто не говорить публічно.

За його словами, від 2017 року і дотепер низка Законів про консолідовані асигнування США містить таку поправку: «Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону «Азов».

Внесення цієї поправки пояснили тим, що журнал Foreign Affairs, а також «інші провідні ЗМІ» охарактеризували батальйон «Азов» як «відверто неонацистський» і «фашистський».

Згодом поправку скасували, однак заборону на передачу зброї вже б регулював закон «Ліхі», який встановлює, що «ніяка допомога не повинна надаватися ... будь-якому підрозділу сил безпеки іноземної держави, якщо держсекретар має достовірну інформацію про те, що такий підрозділ вчинив грубе порушення прав людини».

Командир зазначив, що у 2017 році дана поправка вже містилась у тексті Appropriations bill. Наявна вона і в цьогорічному законопроекті про оборонні асигнування.

Саме ця поправка, яка рік у рік кочує з одного Appropriations bill у інший, є причиною того, що у 2022 році під час оборони Маріуполя «Азов» не мав новітнього західного озброєння. Скільки життів особового складу вдалося б зберегти, і якими б були результати оборони міста, якби, крім високої мотивації, злагодженості та професіоналізму, азовці мали у своєму розпорядженні сучасну бронетехніку, артилерійські системи?

Денис Прокопенко

Денис Прокопенко

Командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ 

Прокопенко зазначає, що навіть після 2022 року, коли світ дізнався правду про бригаду, бійці досі не мають можливості відправляти своїх бійців на більшість провідних західних військових навчань та не отримують необхідне озброєння, котре союзники передають Україні.

Я наголошую на тому, що сам факт існування подібних поправок та заборон, не лише не дозволяє «Азову» ще ефективніше виконувати поставлені бойові завдання, а є ударом по обороноздатності нашої держави, ганьбить імідж України на міжнародній арені та є принизливим для всього українського війська.

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