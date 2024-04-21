Когда Сенат США будет голосовать за помощь Украине — ответ Шумера

Голосование американских сенаторов за помощь для Украины состоится во вторник, 23 апреля. Об этом сообщает лидер большинства в Сенате США Чак Шумер.
Окончательное решение США о помощи для Украины будет принято в скором времени
Дополнительных деталей он пока не раскрыл.
По словам американского лидера Джо Байдена, принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам посылает всему миру "четкое сообщение" о лидерстве Америки.
Кроме того, глава Белого дома призвал Сенат оперативно проголосовать этот законопроект и прислать его "на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя".
Палата представителей проголосовала за помощь для Украины
20 апреля официально стало известно, что Палата представителей США поддержала законопроект о выделении помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов.
Следует обратить внимание на то, что за одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112, еще 7 не голосовали, а один воздержался.
Как известно, после этого законопроект сразу передадут на рассмотрение Сената как изменения в сенатский законопроект о международной помощи США HR.815, который был принят еще 2 месяца назад.
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