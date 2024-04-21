Когда Сенат США будет голосовать за помощь Украине — ответ Шумера

Голосование американских сенаторов за помощь для Украины состоится во вторник, 23 апреля. Об этом сообщает лидер большинства в Сенате США Чак Шумер.

Окончательное решение США о помощи для Украины будет принято в скором времени

Сенат (США — ред.) готов сделать следующий шаг по дополнительному закону о национальной безопасности. Сенат договорился завершить работу первым голосованием во вторник (23 апреля — ред.), — сообщил Чак Шумер в своих социальных сетях. Поделиться

Дополнительных деталей он пока не раскрыл.

NEWS—The Senate stands ready to take the next step on the national security supplemental



The House at long last approved funding for Ukraine, Israel, Indo-Pacific, & humanitarian assistance



And the Senate locked in an agreement to finish the work with the first vote on Tuesday — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 20, 2024

По словам американского лидера Джо Байдена, принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам посылает всему миру "четкое сообщение" о лидерстве Америки.

Кроме того, глава Белого дома призвал Сенат оперативно проголосовать этот законопроект и прислать его "на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя".

Палата представителей проголосовала за помощь для Украины

20 апреля официально стало известно, что Палата представителей США поддержала законопроект о выделении помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов.

Следует обратить внимание на то, что за одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112, еще 7 не голосовали, а один воздержался.

Принятие законопроекта сопровождалось овациями со стороны конгрессменов. Также члены Палаты начали размахивать украинскими флагами, из-за чего получили замечания, поскольку в Конгрессе запрещено развертывать флаги иностранных государств. Поделиться

Как известно, после этого законопроект сразу передадут на рассмотрение Сената как изменения в сенатский законопроект о международной помощи США HR.815, который был принят еще 2 месяца назад.