Когда Сенат США будет голосовать за помощь Украине — ответ Шумера
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Когда Сенат США будет голосовать за помощь Украине — ответ Шумера

Чак Шумер
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Источник:  online.ua

Голосование американских сенаторов за помощь для Украины состоится во вторник, 23 апреля. Об этом сообщает лидер большинства в Сенате США Чак Шумер.

Окончательное решение США о помощи для Украины будет принято в скором времени

Сенат (США — ред.) готов сделать следующий шаг по дополнительному закону о национальной безопасности. Сенат договорился завершить работу первым голосованием во вторник (23 апреля — ред.), — сообщил Чак Шумер в своих социальных сетях.

Дополнительных деталей он пока не раскрыл.

По словам американского лидера Джо Байдена, принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам посылает всему миру "четкое сообщение" о лидерстве Америки.

Кроме того, глава Белого дома призвал Сенат оперативно проголосовать этот законопроект и прислать его "на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя".

Палата представителей проголосовала за помощь для Украины

20 апреля официально стало известно, что Палата представителей США поддержала законопроект о выделении помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов.

Следует обратить внимание на то, что за одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112, еще 7 не голосовали, а один воздержался.

Принятие законопроекта сопровождалось овациями со стороны конгрессменов. Также члены Палаты начали размахивать украинскими флагами, из-за чего получили замечания, поскольку в Конгрессе запрещено развертывать флаги иностранных государств.

Как известно, после этого законопроект сразу передадут на рассмотрение Сената как изменения в сенатский законопроект о международной помощи США HR.815, который был принят еще 2 месяца назад.

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