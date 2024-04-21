Коли Сенат США голосуватиме за допомогу Україні — відповідь Шумера

Голосування американських сенаторів за допомогу для України відбудеться у вівторок, 23 квітня. Про це повідомляє лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер.
Остаточне рішення США щодо допомоги України буду ухвалене незабаром
Додаткових деталей він поки не розкрив.
За словами американського лідера Джо Байдена, ухвалення Палатою представників законопроєктів про допомогу іноземним державам надсилає всьому світу "чітке повідомлення" про лідерство Америки.
Окрім того, очільник Білого дому закликав Сенат оперативно проголосувати цей законопроєкт і надіслати його "на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою".
Палата представників проголосувала за допомогу для України
20 квітня офіційно стало відомо, що Палата представників США підтримала законопроєкт щодо виділення допомоги Україні у розмірі близько 61 мільярда доларів.
Варто звернути увагу на те, що за схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, ще 7 не голосували, а один утримався.
Як відомо, після цього законопроєкт одразу передадуть на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був ухвалений ще 2 місяці тому.
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