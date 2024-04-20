Конгресмени США ухвалили допомогу Тайваню та Ізраїлю

20-го квітня Палата представників Конгресу США голосувала за допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону та за четвертий законопроєкт, який йде в цьому ж пакеті, і зокрема містить додаткові санкції щодо Росії.

Палата представників Конгресу США проголосувала за допомогу Ізраїлю

У результаті Палата представників проголосувала за законопроєкт про допомогу Ізраїлю в розмірі 26,4 млрд дол.

366 конгресменів проголосували "за", 58 — "проти", інформував під час прямої трансляції “Голос Америки”.

Пакет допомоги, за який проголосовано 20 квітня, включає:

26,4 млрд дол на допомогу Ізраїлю,

4 млрд дол на системи протиракетної оборони Iron Dome і David’s Sling,

1,2 млрд дол на систему захисту “Залізний промінь”,

4,4 млрд дол на поповнення засобів оборони,

3,5 млрд дол на закупівлю передових систем озброєнь та інших засобів.

Погоджена і гуманітарна допомога на суму 9,2 млрд дол США, включно з екстреним продовольством, житлом і основними послугами, для населення Гази, яке страждає від кризи.

Індо-Тихоокеанський регіон отримає фінансування від США

Конгресмени проголосували й за законопроєкт про надання допомоги Індо-Тихоокеанському регіону, включно з Тайванем, що передбачає виділення 8,1 млрд дол.

Пакет включає:

8,1 млрд дол на протидію діям Китаю у регіоні,

3,3 млрд дол на розвиток підводної інфраструктури,

2 млрд дол іноземного військового фінансування для Тайваню та інших ключових союзників,

1,9 млрд дол на поповнення оборонних засобів і послуг, що надаються Тайваню та регіональним партнерам.

Національна безпека та санкції

Палата представників також проголосувала за законопроєкт про пріоритети національної безпеки, включаючи санкції проти Росії та Ірану, арешт заморожених російських суверенних активів і заходи, які можуть призвести до загальнонаціональної заборони TikTok.

Демократи і республіканці об’єдналися після виснажливої багатомісячної боротьби за відновлення підтримки США.

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав після голосування:

Це небезпечні часи, коли Росія, Іран, Китай співпрацюють між собою, це агресори у світі, їх просування загрожує лідерству США, загрожує демократії. Тому Палата представників зробила цей крок. Майк Джонсон Спікер Палати представників Конгресу США

Палата представників США схвалила допомогу Україні

Американські конгресмени підтримали законопроєкт про надання Україні фінансової підтримки на суму понад 60 млрд дол.

Тепер це питання має розглянути американський Сенат і потім підписати президент США Джо Байден.

Законопроєкт про допомогу Україні підтримала більшість конгресменів в Палаті представників.

Загалом "за" допомогу Україні проголосували 311, "проти" — 111, "утримались" — 8. Поширити

Від Республіканської партії "за" допомогу Україні проголосували 100, "проти" — 111 "утримались" — 6.

Від Демократичної партії "за" допомогу Україні проголосували 210, "проти" — 0, "утримались" — 3.

Правки до законопроєкту пропонували представники Республіканської партії. Усі вони були відхилені.