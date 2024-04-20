Конгресмени США ухвалили допомогу Тайваню та Ізраїлю

20-го квітня Палата представників Конгресу США голосувала за допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону та за четвертий законопроєкт, який йде в цьому ж пакеті, і зокрема містить додаткові санкції щодо Росії.
Палата представників Конгресу США проголосувала за допомогу Ізраїлю
У результаті Палата представників проголосувала за законопроєкт про допомогу Ізраїлю в розмірі 26,4 млрд дол.
366 конгресменів проголосували "за", 58 — "проти", інформував під час прямої трансляції “Голос Америки”.
Пакет допомоги, за який проголосовано 20 квітня, включає:
26,4 млрд дол на допомогу Ізраїлю,
4 млрд дол на системи протиракетної оборони Iron Dome і David’s Sling,
1,2 млрд дол на систему захисту “Залізний промінь”,
4,4 млрд дол на поповнення засобів оборони,
3,5 млрд дол на закупівлю передових систем озброєнь та інших засобів.
Погоджена і гуманітарна допомога на суму 9,2 млрд дол США, включно з екстреним продовольством, житлом і основними послугами, для населення Гази, яке страждає від кризи.
Індо-Тихоокеанський регіон отримає фінансування від США
Конгресмени проголосували й за законопроєкт про надання допомоги Індо-Тихоокеанському регіону, включно з Тайванем, що передбачає виділення 8,1 млрд дол.
Пакет включає:
8,1 млрд дол на протидію діям Китаю у регіоні,
3,3 млрд дол на розвиток підводної інфраструктури,
2 млрд дол іноземного військового фінансування для Тайваню та інших ключових союзників,
1,9 млрд дол на поповнення оборонних засобів і послуг, що надаються Тайваню та регіональним партнерам.
Національна безпека та санкції
Палата представників також проголосувала за законопроєкт про пріоритети національної безпеки, включаючи санкції проти Росії та Ірану, арешт заморожених російських суверенних активів і заходи, які можуть призвести до загальнонаціональної заборони TikTok.
Демократи і республіканці об’єдналися після виснажливої багатомісячної боротьби за відновлення підтримки США.
Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав після голосування:
Палата представників США схвалила допомогу Україні
Американські конгресмени підтримали законопроєкт про надання Україні фінансової підтримки на суму понад 60 млрд дол.
Тепер це питання має розглянути американський Сенат і потім підписати президент США Джо Байден.
Законопроєкт про допомогу Україні підтримала більшість конгресменів в Палаті представників.
Від Республіканської партії "за" допомогу Україні проголосували 100, "проти" — 111 "утримались" — 6.
Від Демократичної партії "за" допомогу Україні проголосували 210, "проти" — 0, "утримались" — 3.
Правки до законопроєкту пропонували представники Республіканської партії. Усі вони були відхилені.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-