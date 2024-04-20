Конгрессмены США проголосовали за помощь Тайваню и Израилю
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Конгрессмены США проголосовали за помощь Тайваню и Израилю

Конгресс
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Источник:  Голос Америки

20 апреля Палата представителей Конгресса США голосовала за помощь Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону и четвертый законопроект, который идет в этом же пакете, и в частности содержит дополнительные санкции в отношении России.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за помощь Израилю

В результате Палата представителей проголосовала за законопроект о помощи Израилю в размере 26,4 млрд долл.

366 конгрессменов проголосовали "за", 58 — "против", информировал во время прямой трансляции "Голос Америки".

Пакет помощи, за который проголосовано 20 апреля, включает:

  • 26,4 млрд долл на помощь Израилю,

  • 4 млрд долл на системы противоракетной обороны Iron Dome и David's Sling,

  • 1,2 млрд долл на систему защиты "Железный луч",

  • 4,4 млрд долл на пополнение средств обороны,

  • 3,5 млрд долл на закупку передовых систем вооружений и других средств.

Согласована и гуманитарная помощь на сумму 9,2 млрд долл США, включая экстренную продовольствие, жилье и основные услуги, для населения Газы, страдающего кризисом.

Индо-Тихоокеанский регион получит финансирование от США

Конгрессмены проголосовали и за законопроект о предоставлении помощи Индо-Тихоокеанскому региону, включая Тайванем, предусматривающий выделение 8,1 млрд долл.

Пакет включает:

  • 8,1 млрд долл на противодействие действиям Китая в регионе,

  • 3,3 млрд долл на развитие подводной инфраструктуры,

  • 2 млрд долл иностранного военного финансирования для Тайваня и других ключевых союзников,

  • 1,9 млрд долл на пополнение оборонных средств и услуг, предоставляемых Тайваню и региональным партнерам.

Национальная безопасность и санкции

Палата представителей также проголосовала за законопроект о приоритетах национальной безопасности, включая санкции против России и Ирана, арест замороженных российских суверенных активов и меры, которые могут привести к общенациональному запрету TikTok.

Демократы и республиканцы объединились после изнурительной многомесячной борьбы за восстановление поддержки США.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал после голосования:

Это опасное время, когда Россия, Иран, Китай сотрудничают между собой, это агрессоры в мире, их продвижение угрожает лидерству США, угрожает демократии. Поэтому Палата представителей сделала этот шаг.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США

Палата представителей США одобрила помощь Украине

Американские конгрессмены поддержали законопроект о предоставлении Украине финансовой поддержки на сумму более 60 млрд долл.

Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен американским Сенатом и затем подписан президентом США Джо Байденом.

Законопроект о помощи Украине поддержало большинство конгрессменов в Палате представителей.

В целом "за" помощь Украине проголосовали 311, "против" — 111, "воздержались" — 8.

От Республиканской партии "за" помощь Украине проголосовали 100, "против" — 111 "воздержались" — 6.

От Демократической партии "за" помощь Украине проголосовали 210, "против" — 0, "воздержались" — 3.

Поправки к законопроекту предлагали представители Республиканской партии. Все они были отклонены.

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