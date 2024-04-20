Конгрессмены США проголосовали за помощь Тайваню и Израилю

20 апреля Палата представителей Конгресса США голосовала за помощь Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону и четвертый законопроект, который идет в этом же пакете, и в частности содержит дополнительные санкции в отношении России.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за помощь Израилю
В результате Палата представителей проголосовала за законопроект о помощи Израилю в размере 26,4 млрд долл.
366 конгрессменов проголосовали "за", 58 — "против", информировал во время прямой трансляции "Голос Америки".
Пакет помощи, за который проголосовано 20 апреля, включает:
26,4 млрд долл на помощь Израилю,
4 млрд долл на системы противоракетной обороны Iron Dome и David's Sling,
1,2 млрд долл на систему защиты "Железный луч",
4,4 млрд долл на пополнение средств обороны,
3,5 млрд долл на закупку передовых систем вооружений и других средств.
Согласована и гуманитарная помощь на сумму 9,2 млрд долл США, включая экстренную продовольствие, жилье и основные услуги, для населения Газы, страдающего кризисом.
Индо-Тихоокеанский регион получит финансирование от США
Конгрессмены проголосовали и за законопроект о предоставлении помощи Индо-Тихоокеанскому региону, включая Тайванем, предусматривающий выделение 8,1 млрд долл.
Пакет включает:
8,1 млрд долл на противодействие действиям Китая в регионе,
3,3 млрд долл на развитие подводной инфраструктуры,
2 млрд долл иностранного военного финансирования для Тайваня и других ключевых союзников,
1,9 млрд долл на пополнение оборонных средств и услуг, предоставляемых Тайваню и региональным партнерам.
Национальная безопасность и санкции
Палата представителей также проголосовала за законопроект о приоритетах национальной безопасности, включая санкции против России и Ирана, арест замороженных российских суверенных активов и меры, которые могут привести к общенациональному запрету TikTok.
Демократы и республиканцы объединились после изнурительной многомесячной борьбы за восстановление поддержки США.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал после голосования:
Палата представителей США одобрила помощь Украине
Американские конгрессмены поддержали законопроект о предоставлении Украине финансовой поддержки на сумму более 60 млрд долл.
Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен американским Сенатом и затем подписан президентом США Джо Байденом.
Законопроект о помощи Украине поддержало большинство конгрессменов в Палате представителей.
От Республиканской партии "за" помощь Украине проголосовали 100, "против" — 111 "воздержались" — 6.
От Демократической партии "за" помощь Украине проголосовали 210, "против" — 0, "воздержались" — 3.
Поправки к законопроекту предлагали представители Республиканской партии. Все они были отклонены.
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