Конгрессмены США проголосовали за помощь Тайваню и Израилю

20 апреля Палата представителей Конгресса США голосовала за помощь Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону и четвертый законопроект, который идет в этом же пакете, и в частности содержит дополнительные санкции в отношении России.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за помощь Израилю

В результате Палата представителей проголосовала за законопроект о помощи Израилю в размере 26,4 млрд долл.

366 конгрессменов проголосовали "за", 58 — "против", информировал во время прямой трансляции "Голос Америки".

Пакет помощи, за который проголосовано 20 апреля, включает:

26,4 млрд долл на помощь Израилю,

4 млрд долл на системы противоракетной обороны Iron Dome и David's Sling,

1,2 млрд долл на систему защиты "Железный луч",

4,4 млрд долл на пополнение средств обороны,

3,5 млрд долл на закупку передовых систем вооружений и других средств.

Согласована и гуманитарная помощь на сумму 9,2 млрд долл США, включая экстренную продовольствие, жилье и основные услуги, для населения Газы, страдающего кризисом.

Индо-Тихоокеанский регион получит финансирование от США

Конгрессмены проголосовали и за законопроект о предоставлении помощи Индо-Тихоокеанскому региону, включая Тайванем, предусматривающий выделение 8,1 млрд долл.

Пакет включает:

8,1 млрд долл на противодействие действиям Китая в регионе,

3,3 млрд долл на развитие подводной инфраструктуры,

2 млрд долл иностранного военного финансирования для Тайваня и других ключевых союзников,

1,9 млрд долл на пополнение оборонных средств и услуг, предоставляемых Тайваню и региональным партнерам.

Национальная безопасность и санкции

Палата представителей также проголосовала за законопроект о приоритетах национальной безопасности, включая санкции против России и Ирана, арест замороженных российских суверенных активов и меры, которые могут привести к общенациональному запрету TikTok.

Демократы и республиканцы объединились после изнурительной многомесячной борьбы за восстановление поддержки США.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал после голосования:

Это опасное время, когда Россия, Иран, Китай сотрудничают между собой, это агрессоры в мире, их продвижение угрожает лидерству США, угрожает демократии. Поэтому Палата представителей сделала этот шаг. Майк Джонсон Спикер Палаты представителей Конгресса США

Палата представителей США одобрила помощь Украине

Американские конгрессмены поддержали законопроект о предоставлении Украине финансовой поддержки на сумму более 60 млрд долл.

Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен американским Сенатом и затем подписан президентом США Джо Байденом.

Законопроект о помощи Украине поддержало большинство конгрессменов в Палате представителей.

В целом "за" помощь Украине проголосовали 311, "против" — 111, "воздержались" — 8. Поделиться

От Республиканской партии "за" помощь Украине проголосовали 100, "против" — 111 "воздержались" — 6.

От Демократической партии "за" помощь Украине проголосовали 210, "против" — 0, "воздержались" — 3.

Поправки к законопроекту предлагали представители Республиканской партии. Все они были отклонены.