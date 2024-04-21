Что на самом деле происходит в Часовом Яру — ВСУ описали ситуацию

Как сообщает спикер ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин, на Бахмутском направлении активно работает российская артиллерия и авиация. Несмотря на это, бойцы ВСУ до сих пор контролируют ситуацию в Часовом Яру, который пытаются захватить российские оккупанты.

Часов Яр до сих пор под контролем ВСУ

Назар Волошин отмечает, что армия РФ давит на Часов Яр, однако пока ситуация полностью контролируемая, ведь враг в город не проник.

Штурмовые группы заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют при поддержке дронов и артиллерии. Также в последнее время очень донимает авиация, забрасывающая как ФАБами, так и КАБами гражданскую инфраструктуру и позиции защитников, — подчеркивает спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Кроме того, Назар Волошин в очередной раз отметил, что для обстрела Часового Яра и Бахмутского направления российские захватчики активно используют боеприпасы северокорейского и китайского производства.

Что известно о потерях армии РФ на фронте по состоянию на 21 апреля 2024 года

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно достигли: