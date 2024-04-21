Что на самом деле происходит в Часовом Яру — ВСУ описали ситуацию

Как сообщает спикер ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин, на Бахмутском направлении активно работает российская артиллерия и авиация. Несмотря на это, бойцы ВСУ до сих пор контролируют ситуацию в Часовом Яру, который пытаются захватить российские оккупанты.
Часов Яр до сих пор под контролем ВСУ
Назар Волошин отмечает, что армия РФ давит на Часов Яр, однако пока ситуация полностью контролируемая, ведь враг в город не проник.
Кроме того, Назар Волошин в очередной раз отметил, что для обстрела Часового Яра и Бахмутского направления российские захватчики активно используют боеприпасы северокорейского и китайского производства.
Что известно о потерях армии РФ на фронте по состоянию на 21 апреля 2024 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно достигли:
личного состава — около 459530 (+950) человек,
танков — 7229 (+16) ед,
боевых бронированных машин — 13896 (+23) ед,
артиллерийских систем — 11719 (+41) ед,
РСЗО — 1046 (+0) ед,
средств ПВО — 767 (+4) ед,
самолетов — 348 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 9379 (+38) ед,
крылатых ракет — 2115 (+6) ед,
кораблей /катеров — 26 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 15785 (+68) ед,
специальной техники — 1926 (+8) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-