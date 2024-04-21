Ситуация на фронте скоро резко изменится. Эксперт назвал два важных условия

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обращает внимание на то, что армия РФ не снижает темпы наступления на поле боя, однако скоро ВСУ смогут дать мощный отпор врагу.
Российские оккупанты будут вынуждены остановиться на фронте
Как отмечает эксперт, армия РФ имела возможность продвигаться, поскольку ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерии и боеприпасов.
Вскоре все изменится, ведь Украина получит масштабную помощь от США и других союзников.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день инициатива Чехии увеличилась и уже составляет более миллиона снарядов. Де-факто это означает, что у ВСУ будет год резерва боекомплекта.
Еще один немаловажный фактор — это помощь от США. Ни для кого не секрет, что от официального Вашингтона всегда поступало больше оружия, чем от кого-либо другого из союзников.
Что известно о ситуации на фронте по состоянию на 21 апреля
За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
Генштаб ВСУ сообщает, что российские захватчики нанесли 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершили 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Украинская авиация нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава врага.
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