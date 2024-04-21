Ситуация на фронте скоро резко изменится. Эксперт назвал два важных условия

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обращает внимание на то, что армия РФ не снижает темпы наступления на поле боя, однако скоро ВСУ смогут дать мощный отпор врагу.

Российские оккупанты будут вынуждены остановиться на фронте

Как отмечает эксперт, армия РФ имела возможность продвигаться, поскольку ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерии и боеприпасов.

Вскоре все изменится, ведь Украина получит масштабную помощь от США и других союзников.

Если говорить об инициативе президента Чехии Петра Павла о 800 тысячах снарядов, то только эти снаряды могут на полгода обеспечить наш потенциал в артиллерии, — объясняет Александр Коваленко. Поделиться

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день инициатива Чехии увеличилась и уже составляет более миллиона снарядов. Де-факто это означает, что у ВСУ будет год резерва боекомплекта.

Еще один немаловажный фактор — это помощь от США. Ни для кого не секрет, что от официального Вашингтона всегда поступало больше оружия, чем от кого-либо другого из союзников.

Если процесс снабжения оружием возобновится, то в ближайшее время мы увидим изменения в зоне боевых действий не в пользу российских оккупационных войск. Тот темп наступательных действий, который они сейчас держат, дальше держать они не смогут. Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Что известно о ситуации на фронте по состоянию на 21 апреля

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.

Генштаб ВСУ сообщает, что российские захватчики нанесли 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершили 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Украинская авиация нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава врага.