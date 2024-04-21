Ситуація на фронті незабаром різко зміниться. Експерт назвав дві важливі умови

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко звертає увагу на те, що армія РФ не знижує темпи наступу на полі бою, однак скоро ЗСУ зможуть дати потужну відсіч ворогу.
Російські окупанти будуть змушені зупинитися на фронті
Як зазначає експерт, армія РФ мала можливість просуватися, оскільки ЗСУ стикнулися з браком артилерії та боєприпасів.
Проте незабаром все зміниться, адже Україна отримає масштабну допомогу від США та інших союзників.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні ініціатива Чехії збільшилась і вже становить понад мільйон снарядів. Де-факто це означає, що ЗСУ матимуть рік резерву боєкомплекту.
Ще один важливий фактор — це допомога від США. Ні для кого не секрет, що від офіційного Вашингтона завжди надходило більше зброї, ніж від будь-кого іншого від союзників.
Що відомо про ситуацію на фронті станом на 21 квітня
Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські загарбники завдали 15 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснили 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Українська авіація завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу ворога.
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