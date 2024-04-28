Окупаційна армія РФ прагне за будь-яку ціну захопити Часів Яр, розташований менше ніж за 10 км від Бахмута на Донеччині.
Навіщо російські окупанти відчайдушно намагаються захопити Часів Яр
Підкреслюється, що наразі українські військові поступаються окупаційній армії РФ за кількістю озброєнь та чисельністю особового складу.
Однак перевагами ЗСУ є розташування Часового Яру, який розміщується на височині, що виступає у якості оборонної лінії.
Це місто є найвищою точкою в цьому районі, і розділене на сході каналом "Сіверський Донець — Донбас”.
У матеріалі видання підкреслюється, що українські військові використовували Часів Яр у якості опорного пункту ще від початку вторгнення окупаційної армії РФ на Донбас у 2014 році.
У місті розташовувався ключовий військовий госпіталь, а також штаб Операції об'єднаних сил.
Після масштабного вторгнення російських окупантів Часів Яр використовувався як центр перегрупування та база вогневої підтримки.
Що кажуть аналітики
За прогнозами аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), протягом найближчих тижнів варто очікувати на здобуття окупаційною армією РФ в Україні значних тактичних переваг на фронті.
Однак при цьому російські військові злочинці навряд-чи зможуть домогтись розгрому ЗСУ.
За оцінкою аналітиків, прибуття американської допомоги на фронт найближчими тижнями, дозволить українським військам вирішити поточні проблеми.
Однак до цього часу російські окупанти намагатимуться дестабілізувати ЗСУ та спробують закріпитися на нових позиціях.
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