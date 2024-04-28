Окупаційна армія РФ прагне за будь-яку ціну захопити Часів Яр, розташований менше ніж за 10 км від Бахмута на Донеччині.

Навіщо російські окупанти відчайдушно намагаються захопити Часів Яр

Російські війська просуваються вперед на сході України після захоплення Авдіївки в лютому і поглинають села в цьому районі. Але Часів Яр є ключовою метою для Росії, яка використовує угруповання з понад 20 тис солдатів для наступу на місто, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Підкреслюється, що наразі українські військові поступаються окупаційній армії РФ за кількістю озброєнь та чисельністю особового складу.

Однак перевагами ЗСУ є розташування Часового Яру, який розміщується на височині, що виступає у якості оборонної лінії.

Це місто є найвищою точкою в цьому районі, і розділене на сході каналом "Сіверський Донець — Донбас”.

У матеріалі видання підкреслюється, що українські військові використовували Часів Яр у якості опорного пункту ще від початку вторгнення окупаційної армії РФ на Донбас у 2014 році.

У місті розташовувався ключовий військовий госпіталь, а також штаб Операції об'єднаних сил.

Після масштабного вторгнення російських окупантів Часів Яр використовувався як центр перегрупування та база вогневої підтримки.

Існує ще одна причина, чому Росія націлилася на місто. Захоплення Часового Яру відкрило б шлях до більш широкого наступу Росії в Донецькій області, яка наразі на 50% перебуває під російським контролем. Росія вже досягла околиць Часів Яру, і українські офіційні особи попередили, що Москва хоче захопити місто до російського військового свята 9 травня, — наголошується у публікації. Поширити

Що кажуть аналітики

За прогнозами аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), протягом найближчих тижнів варто очікувати на здобуття окупаційною армією РФ в Україні значних тактичних переваг на фронті.

Однак при цьому російські військові злочинці навряд-чи зможуть домогтись розгрому ЗСУ.

За оцінкою аналітиків, прибуття американської допомоги на фронт найближчими тижнями, дозволить українським військам вирішити поточні проблеми.

Однак до цього часу російські окупанти намагатимуться дестабілізувати ЗСУ та спробують закріпитися на нових позиціях.