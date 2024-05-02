Армія РФ зазнає шалених втрат через відчайдушні штурми в районі Часового Яру
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ зазнає шалених втрат через відчайдушні штурми в районі Часового Яру

Військовий ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами військового аналітика Владислава Селезньова, окупаційна армія РФ вдається до так званих "банзай-штурмів" в районі Часового Яру на Донеччині.

Що відомо про шалені спроби армії РФ захопити Часів Яр

Аналітик підкреслив, що окупаційна армія РФ продовжує проводити штурми на околицях міста та навіть заходила на вулиці Часового Яру, однак була вибита звідти українськими військовими.

Наразі мікрорайон "Канал" найбільше страждає від ворожих "банзай-штурмів". Ворог навіть заходить на вулиці, які знаходяться на сході цього мікрорайону. Але щоразу отримує ляпаси від українських операторів бойових машин та FPV-дронів, змушений відступати, втрачаючи як техніку, так і особовий склад, — підкреслив аналітик.

Що відомо про "банзай-штурми” російських окупантів біля Часового Яру

За його словами, так звані "банзай-штурми” — це спроба окупантів на легкому та швидкісному транспорті, а також військовій техніці доправити до передової якомога більше особового складу.

Мається на увазі, коли на ворожу техніку завантажується максимальна кількість особового складу. Щоб короткі дистанції долати на максимальній швидкості, намагаючись уникнути українських дронів, мін чи артилерії. Інколи ворог має успіхи, але дедалі частіше вони зазнають шалених втрат і не мають успіхів, — підкреслив Селезньов.

Аналітик припустив, що російські окупанти найближчим часом, скоріш за все, змінять тактику.

У найближчій перспективі навіть у прямих штурмах, а в спробах ворога обійти з флангів. Адже напряму ворог нічого не може зробити, а от обходячи з флангів, особливо з півдня, там є певні загрозливі тенденції, — пояснює Селезньов.

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