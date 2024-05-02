За словами військового аналітика Владислава Селезньова, окупаційна армія РФ вдається до так званих "банзай-штурмів" в районі Часового Яру на Донеччині.
Що відомо про шалені спроби армії РФ захопити Часів Яр
Аналітик підкреслив, що окупаційна армія РФ продовжує проводити штурми на околицях міста та навіть заходила на вулиці Часового Яру, однак була вибита звідти українськими військовими.
Що відомо про "банзай-штурми” російських окупантів біля Часового Яру
За його словами, так звані "банзай-штурми” — це спроба окупантів на легкому та швидкісному транспорті, а також військовій техніці доправити до передової якомога більше особового складу.
Аналітик припустив, що російські окупанти найближчим часом, скоріш за все, змінять тактику.
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