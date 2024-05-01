Как отмечает военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке, наступление оккупационной армии РФ с задействованием так называемых "танков-череп" полностью провалилось.

Что известно о провале наступления армии РФ в направлении Красногоровки

Аналитик подчеркнул, что буквально несколько дней назад колонна танков российских окупантов вышла из-под Марьинки и направилась в сторону Красногоровки.

Колонну возглавлял обычный танк, а за ним ехали четыре обшитых металлом "танки-черепахи", перевозившие пехоту.

Аналитик подчеркнул, что бронетехнике удалось проехать около 7 км вдоль железнодорожных путей.

ВСУ расстреляли колонну из артиллерии и минометов, в том числе кассетными боеприпасами. Лишь один танк вернулся назад после высадки десанта, — подчеркивает Репке. Поделиться

По словам аналитика, подразделения оккупационной армии РФ в Красногоровке оказались в затруднительном положении, поскольку ВСУ почти лишили их поставок и установили контроль над одним из районов.

Как западные партнеры должны скорректировать одобренную помощь Украине

По информации журналистов The Times, одобрение США дополнительной помощи Украине дает надежду на расширение участия западных партнеров в развязанной Россией преступной войне.

Однако для демонстрации в заинтересованности западных партнеров в существовании стабильной, демократической и преуспевающей Украины они должны дополнить пакеты помощи по меньшей мере еще четырьмя пунктами.

Во-первых, Запад должен правильно представить свои военные расходы — не как раздражительное посягательство на наш уровень жизни, а как достойную коллективную жертву, призванную сделать наши общества более сильными и устойчивыми, — говорится в материале издания. Поделиться

В частности, журналисты предложили устроить краудфандинг на территории европейских стран для приобретения БпЛА и передачи их украинским военным.

Кроме того, предлагается отправлять в Украину задержанные лодки с мигрантами, а также машины скорой помощи.

Издание отмечает, что, хотя все это вряд ли принесет победу в войне, но это не мелочи, и это стимулирует народное участие в украинском деле.

Во-вторых, правительства тоже могут пойти на больший риск, чтобы сделать военную помощь более эффективной.

Авторы материала подчеркивают, что при подготовке украинских солдат по стандартам НАТО их часто "обучают другому виду войны, который не учитывает острую нехватку людей и боеприпасов в Украине, ее культуру импровизации".

В публикации также подчеркивается, что подготовку лучше проводить на западе Украины, а не за границей, а также следует нанимать для этой работы частных подрядчиков, бывших военных.

Третий момент, отмечает издание, состоит в том, что украинцам и их спонсорам необходимо увеличить темп операций, поскольку россияне, наверстывая упущенное, находят способы нивелировать пользу от некоторых из высокотехнологичных вооружений, которые были переданы украинцам.

И четвертый момент — возможность использовать слабые места в российской цепочке командования. Как отмечает издание, слабым местом России чрезвычайное недоверие между офицерами на местах и часто коррумпированным генеральным штабом.