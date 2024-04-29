Как переброска подразделений чеченцев повлияет на ситуацию вдоль границы в Сумской области

По информации собеседника издания из украинских спецслужб, усиление ДРГ оккупационной армии РФ чеченскими боевиками приведет к увеличению попыток врага по проникновению на территорию Сумской области.

Представители украинских спецслужб отмечают, что наибольшее количество чеченских подразделений сконцентрировано в Курской и Брянской областях.

Отмечается, что страна-агрессорка также отправляет дополнительные подразделения границ Сумской области Украины.

По данным командира 3-й роты 8-го добровольческого формирования территориальной общины Владимира Бицака, прибыли четыре батальона чеченских боевиков, они размещены за 150-200 километров до границы России с регионом. При этом Вооруженные силы Украины готовы к любому сценарию, отмечается в материале издания. Поделиться

Авторы материала добавляют, что батальон состоит из нескольких рот и отдельных взводов и входит в состав полка или бригады.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину чеченцы превратились в героев российской пропаганды. Их часто представляли как "непобедимых и элитных воинов". На самом деле "кадыровцы" воевали вдали от фронта и занимались самопиаром. Нередко их попытки прославиться были комическими: боевики стреляли в заборы и светофоры, чтобы доказать участие в боях, подчеркивается в публикации. Поделиться

Попытаются ли Кадыровцы прорваться на территорию Сумской области

По мнению генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, украинская артиллерия уже давно разрушила все надежды и надежды российских окупантов, поэтому новоприбывшие батальоны чеченцев будут снимать видео якобы боевой работы, однако точно не выдвинутся на передовую.

Какие "кадыровцы", о чем здесь можно говорить? Одна ракета ATACMS и чеченцев как ни бывало. Сам Рамзан Кадыров никогда не пустит их в атаку, он без них никто. Это его личная армия, — объясняет Ягун. Поделиться

Россия, по оценкам эксперта, намеренно вбрасывает информацию об "опасности" чеченских и других национальных формирований бурят, якутов и других.