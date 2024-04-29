Армия РФ перебросила на границу с Сумщиной подразделения чеченцев
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ перебросила на границу с Сумщиной подразделения чеченцев

Кадыровцы
Читати українською
Источник:  Фокус

Оккупационная армия РФ решила усилить собственные ДРГ на границе с Сумской областью подразделениями чеченских боевиков.

Как переброска подразделений чеченцев повлияет на ситуацию вдоль границы в Сумской области

По информации собеседника издания из украинских спецслужб, усиление ДРГ оккупационной армии РФ чеченскими боевиками приведет к увеличению попыток врага по проникновению на территорию Сумской области.

Представители украинских спецслужб отмечают, что наибольшее количество чеченских подразделений сконцентрировано в Курской и Брянской областях.

Отмечается, что страна-агрессорка также отправляет дополнительные подразделения границ Сумской области Украины.

По данным командира 3-й роты 8-го добровольческого формирования территориальной общины Владимира Бицака, прибыли четыре батальона чеченских боевиков, они размещены за 150-200 километров до границы России с регионом. При этом Вооруженные силы Украины готовы к любому сценарию, отмечается в материале издания.

Авторы материала добавляют, что батальон состоит из нескольких рот и отдельных взводов и входит в состав полка или бригады.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину чеченцы превратились в героев российской пропаганды. Их часто представляли как "непобедимых и элитных воинов". На самом деле "кадыровцы" воевали вдали от фронта и занимались самопиаром. Нередко их попытки прославиться были комическими: боевики стреляли в заборы и светофоры, чтобы доказать участие в боях, подчеркивается в публикации.

Попытаются ли Кадыровцы прорваться на территорию Сумской области

По мнению генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, украинская артиллерия уже давно разрушила все надежды и надежды российских окупантов, поэтому новоприбывшие батальоны чеченцев будут снимать видео якобы боевой работы, однако точно не выдвинутся на передовую.

Какие "кадыровцы", о чем здесь можно говорить? Одна ракета ATACMS и чеченцев как ни бывало. Сам Рамзан Кадыров никогда не пустит их в атаку, он без них никто. Это его личная армия, — объясняет Ягун.

Россия, по оценкам эксперта, намеренно вбрасывает информацию об "опасности" чеченских и других национальных формирований бурят, якутов и других.

Непонятно по какой причине, но в России действительно боятся "кадыровцев". Чеченцы быстро ставят россиян на место. Культ бойцов Кадырова может в РФ и прижился, но не в Украине, — подчеркнул аналитик.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует загнать в Украину недоукомплектованные чеченские батальоны – ISW
Путин планирует загнать в Украину недоукомплектованные чеченские батальоны – ISW
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чеченские добровольцы расстреляли грузовик с солдатами РФ — видео
Чеченские добровольцы расстреляли грузовик с солдатами РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ продает военнопленных ВСУ чеченцам — The Times
Военнопленные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?