Оккупационная армия РФ решила усилить собственные ДРГ на границе с Сумской областью подразделениями чеченских боевиков.
Как переброска подразделений чеченцев повлияет на ситуацию вдоль границы в Сумской области
По информации собеседника издания из украинских спецслужб, усиление ДРГ оккупационной армии РФ чеченскими боевиками приведет к увеличению попыток врага по проникновению на территорию Сумской области.
Представители украинских спецслужб отмечают, что наибольшее количество чеченских подразделений сконцентрировано в Курской и Брянской областях.
Отмечается, что страна-агрессорка также отправляет дополнительные подразделения границ Сумской области Украины.
Авторы материала добавляют, что батальон состоит из нескольких рот и отдельных взводов и входит в состав полка или бригады.
Попытаются ли Кадыровцы прорваться на территорию Сумской области
По мнению генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, украинская артиллерия уже давно разрушила все надежды и надежды российских окупантов, поэтому новоприбывшие батальоны чеченцев будут снимать видео якобы боевой работы, однако точно не выдвинутся на передовую.
Россия, по оценкам эксперта, намеренно вбрасывает информацию об "опасности" чеченских и других национальных формирований бурят, якутов и других.
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