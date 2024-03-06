РФ продает военнопленных ВСУ чеченцам — The Times
Категория
Украина
Дата публикации

РФ продает военнопленных ВСУ чеченцам — The Times

Военнопленные ВСУ
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Источник:  The Times

По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, чеченцы покупают у российских военных преступников украинских военнопленных с целью в дальнейшем обменять на своих пленных собратьев.

Что известно о продаже Россией украинских военнопленных чеченцам

Были случаи, когда чеченцы выкупали наших раненых в российской армии, вывозили их в Грозный, а затем обменивали на своих, отмечает Яценко.

Отмечается, что Женевская конвенция не содержит отдельной статьи, запрещающей продажу военнопленных, однако это, вероятно, противоречит договору, в котором в общих чертах указано, что "ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных".

В статье отмечено, что более 10 тыс. "кадыровцев" воевали против украинцев. Они были замечены в боях за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск в первые месяцы полномасштабной войны, но сейчас занимаются охраной правопорядка и логистическими операциями вдали от линии фронта.

Что известно о расстрелах армией РФ украинских военнопленных

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об очередном инциденте с расстрелом украинских военнопленных преступниками из армии РФ.

Очередное военное преступление, вероятно, произошло 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не представляют угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но нещадно расстреляли, - отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что этот инцидент необходимо зафиксировать как еще одно нарушение Россией норм международного гуманитарного права.

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