По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, чеченцы покупают у российских военных преступников украинских военнопленных с целью в дальнейшем обменять на своих пленных собратьев.
Что известно о продаже Россией украинских военнопленных чеченцам
Отмечается, что Женевская конвенция не содержит отдельной статьи, запрещающей продажу военнопленных, однако это, вероятно, противоречит договору, в котором в общих чертах указано, что "ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных".
В статье отмечено, что более 10 тыс. "кадыровцев" воевали против украинцев. Они были замечены в боях за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск в первые месяцы полномасштабной войны, но сейчас занимаются охраной правопорядка и логистическими операциями вдали от линии фронта.
Что известно о расстрелах армией РФ украинских военнопленных
Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об очередном инциденте с расстрелом украинских военнопленных преступниками из армии РФ.
Он подчеркнул, что этот инцидент необходимо зафиксировать как еще одно нарушение Россией норм международного гуманитарного права.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-