Координационный штаб будет официально работать над возвращением гражданских украинцев из плена РФ

Координационный штаб по обращению с военнопленными официально будет заниматься гражданскими лицами, которых лишили личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ.
Кабмин утвердил решение по гражданским украинцам в плену России
Теперь вопрос освобождения гражданских украинцев будет курировать Координационный штаб.
Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 11.03.2022 N 257 "Об образовании Координационного штаба по обращению с военнопленными".
Кроме того, был создан президиум Координационного штаба, который будет действовать в период между его заседаниями, и будет ответственным за оперативное решение актуальных вопросов.
В состав Координационного штаба теперь входят представители:
ГУР,
секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека,
секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах,
Минветеранов.
Информационная система по обращению с пленными: что известно
27 февраля Кабинет министров принял постановление, утверждающее Положение об информационной системе по вопросам обращения с пленными.
В базу данных информационной системы включат информацию о:
защитников Украины, находящихся в плену государства-агрессора;
гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;
лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины.
Обмен пленными 31 января
Съемочная команда online.ua принимала участие во встрече украинских Героев во время 50-го обмена военнопленными. 31 января домой вернулись 207 украинских военных, из них 40 раненых и тяжелобольных. Некоторые из них прошли почти 2 года ада в российском плену. Украина же встречает своих героев объятиями, флагами и аплодисментами.
Кроме того, отмечается, что 180 возвращающихся домой — из рядового и сержантского состава, еще 27 — украинские офицеры.
По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из уволенных Защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре исполнится 21 год.
Среди уволенных военнослужащих – защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики.
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