Координационный штаб будет официально работать над возвращением гражданских украинцев из плена РФ

Координационный штаб по обращению с военнопленными официально будет заниматься гражданскими лицами, которых лишили личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ.

Кабмин утвердил решение по гражданским украинцам в плену России

Теперь вопрос освобождения гражданских украинцев будет курировать Координационный штаб.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 11.03.2022 N 257 "Об образовании Координационного штаба по обращению с военнопленными".

Благодаря этому удалось уточнить полномочия Координационного штаба по вопросам обращения военными и гражданскими находящимися в плену государства-агрессора, а также лицами, пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Кроме того, был создан президиум Координационного штаба, который будет действовать в период между его заседаниями, и будет ответственным за оперативное решение актуальных вопросов.

В состав Координационного штаба теперь входят представители:

ГУР,

секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека,

секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах,

Минветеранов.

Информационная система по обращению с пленными: что известно

27 февраля Кабинет министров принял постановление, утверждающее Положение об информационной системе по вопросам обращения с пленными.

В базу данных информационной системы включат информацию о:

защитников Украины, находящихся в плену государства-агрессора;

гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;

лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины.

Обмен пленными 31 января

Съемочная команда online.ua принимала участие во встрече украинских Героев во время 50-го обмена военнопленными. 31 января домой вернулись 207 украинских военных, из них 40 раненых и тяжелобольных. Некоторые из них прошли почти 2 года ада в российском плену. Украина же встречает своих героев объятиями, флагами и аплодисментами.

Среди спасенных военнослужащих 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины. Поделиться

Кроме того, отмечается, что 180 возвращающихся домой — из рядового и сержантского состава, еще 27 — украинские офицеры.

По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из уволенных Защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре исполнится 21 год.

Среди уволенных военнослужащих – защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики.