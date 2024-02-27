Координационный штаб будет официально работать над возвращением гражданских украинцев из плена РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Координационный штаб будет официально работать над возвращением гражданских украинцев из плена РФ

Дмитрий Лубинец
Украинцы
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Координационный штаб по обращению с военнопленными официально будет заниматься гражданскими лицами, которых лишили личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ.

Кабмин утвердил решение по гражданским украинцам в плену России

Теперь вопрос освобождения гражданских украинцев будет курировать Координационный штаб.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 11.03.2022 N 257 "Об образовании Координационного штаба по обращению с военнопленными".

Благодаря этому удалось уточнить полномочия Координационного штаба по вопросам обращения военными и гражданскими находящимися в плену государства-агрессора, а также лицами, пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

Кроме того, был создан президиум Координационного штаба, который будет действовать в период между его заседаниями, и будет ответственным за оперативное решение актуальных вопросов.

В состав Координационного штаба теперь входят представители:

  • ГУР,

  • секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека,

  • секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах,

  • Минветеранов.

Информационная система по обращению с пленными: что известно

27 февраля Кабинет министров принял постановление, утверждающее Положение об информационной системе по вопросам обращения с пленными.

В базу данных информационной системы включат информацию о:

  • защитников Украины, находящихся в плену государства-агрессора;

  • гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;

  • лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины.

Обмен пленными 31 января

Съемочная команда online.ua принимала участие во встрече украинских Героев во время 50-го обмена военнопленными. 31 января домой вернулись 207 украинских военных, из них 40 раненых и тяжелобольных. Некоторые из них прошли почти 2 года ада в российском плену. Украина же встречает своих героев объятиями, флагами и аплодисментами.

Среди спасенных военнослужащих 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

Кроме того, отмечается, что 180 возвращающихся домой — из рядового и сержантского состава, еще 27 — украинские офицеры.

По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из уволенных Защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре исполнится 21 год.

Среди уволенных военнослужащих – защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики.

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