Координаційний штаб офіційно працюватиме над поверненням цивільних українців з полону РФ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно буде займатися цивільними особами, яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ.
Кабмін затвердив рішення щодо цивільних українців у полоні Росії
Відтепер питання звільнення цивільних українців буде курувати Координаційний штаб.
Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 11.03.2022 N 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими".
Окрім цього було утворено президію Координаційного штабу, яка буде діяти у період між його засіданнями, та буде відповідальною за оперативне розв'язання актуальних питань.
До складу Координаційного штабу тепер входять представники:
ГУР,
секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини,
секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин,
Мінветеранів.
Інформаційна система з питань поводження з полоненими: що відомо
27 лютого Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує Положення про інформаційну систему з питань поводження з полоненими.
До бази даних інформаційної системи включать інформацію про:
оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора;
цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;
осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.
Обмін полоненими 31 січня
Знімальна команда online.ua брала участь у зустрічі українських Героїв під час 50-го обміну військовополоненими. 31 січня додому повернулись 207 українських військових, з них 40 поранених та важкохворих. Деякі з них пройшли майже 2 роки пекла у російському полоні. Україна ж зустрічає своїх героїв обіймами, прапорами і оплесками.
Окрім того, наголошується, що 180 оборонців, які повертаються додому — з рядового та сержантського складу, ще 27 — українські офіцери.
Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому незабаром виповниться 21.
Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.
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