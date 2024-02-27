Координаційний штаб офіційно працюватиме над поверненням цивільних українців з полону РФ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно буде займатися цивільними особами, яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ.

Кабмін затвердив рішення щодо цивільних українців у полоні Росії

Відтепер питання звільнення цивільних українців буде курувати Координаційний штаб.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 11.03.2022 N 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими".

Завдяки цьому вдалось уточнити повноваження Координаційного штабу стосовно питань поводження військовими та цивільними які перебувають у полоні держави-агресора а також особами, які зникли безвісти за особливих обставин. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Окрім цього було утворено президію Координаційного штабу, яка буде діяти у період між його засіданнями, та буде відповідальною за оперативне розв'язання актуальних питань.

До складу Координаційного штабу тепер входять представники:

ГУР,

секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини,

секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин,

Мінветеранів.

Інформаційна система з питань поводження з полоненими: що відомо

27 лютого Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує Положення про інформаційну систему з питань поводження з полоненими.

До бази даних інформаційної системи включать інформацію про:

оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора;

цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;

осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.

Обмін полоненими 31 січня

Знімальна команда online.ua брала участь у зустрічі українських Героїв під час 50-го обміну військовополоненими. 31 січня додому повернулись 207 українських військових, з них 40 поранених та важкохворих. Деякі з них пройшли майже 2 роки пекла у російському полоні. Україна ж зустрічає своїх героїв обіймами, прапорами і оплесками.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України. Поширити

Окрім того, наголошується, що 180 оборонців, які повертаються додому — з рядового та сержантського складу, ще 27 — українські офіцери.

Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому незабаром виповниться 21.

Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.