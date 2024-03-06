За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, чеченці купують в російських військових злочинців українських військовополонених із метою у подальшому обміняти на своїх полонених побратимів.
Що відомо про продаж Росією українських військовополонених чеченцям
Зазначається, що Женевська конвенція не містить окремої статті, яка б забороняла продаж військовополонених, однак це, ймовірно, суперечить договору, в якому в загальних рисах зазначено, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених".
У статті зазначено, що понад 10 тис "кадирівців" воювали проти українців. Вони були помічені в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ у перші місяці повномасштабної війни, але зараз вони займаються охороною правопорядку і логістичними операціями далеко від лінії фронту.
Що відомо про розстріли армією РФ українських військовополонених
Нещодавно уповноважений Верховной Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про черговий інцидент із розстрілом українських військовополонених злочинцями з армії РФ.
Він наголосив, що цей інцидент необхідно зафіксувати як ще одне порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.
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