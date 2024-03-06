РФ продає військовополонених ЗСУ чеченцям — The Times
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ продає військовополонених ЗСУ чеченцям — The Times

Полонені ЗСУ
Джерело:  The Times

За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, чеченці купують в російських військових злочинців українських військовополонених із метою у подальшому обміняти на своїх полонених побратимів. 

Що відомо про продаж Росією українських військовополонених чеченцям

Були випадки, коли чеченці викуповували наших поранених у російській армії, вивозили їх у Грозний, а потім обмінювали на своїх, - зазначає Яценко.

Зазначається, що Женевська конвенція не містить окремої статті, яка б забороняла продаж військовополонених, однак це, ймовірно, суперечить договору, в якому в загальних рисах зазначено, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених".

У статті зазначено, що понад 10 тис "кадирівців" воювали проти українців. Вони були помічені в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ у перші місяці повномасштабної війни, але зараз вони займаються охороною правопорядку і логістичними операціями далеко від лінії фронту.

Що відомо про розстріли армією РФ українських військовополонених

Нещодавно уповноважений Верховной Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про черговий інцидент із розстрілом українських військовополонених злочинцями з армії РФ.

Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли, - зазначив омбудсмен.

Він наголосив, що цей інцидент необхідно зафіксувати як ще одне порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

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