Армія РФ перекинула до кордону із Сумщиною підрозділи чеченців

Окупаційна армія РФ вирішила підсилити власні ДРГ на кордоні із Сумською областю підрозділами чеченських бойовиків.
Як перекидання підрозділів чеченців вплине на ситуацію вздовж кордону у Сумській області
За інформацією співрозмовника видання з українських спецслужб, посилення ДРГ окупаційної армії РФ чеченськими бойовиками призведе до збільшення спроб ворога з проникнення на територію Сумської області.
Представники українських спеслужб зазначають, що найбільша кількість чеченських підрозділів сконцентрована в Курській і Брянській областях.
Зазначається, що країна-агресорка також відправляє додаткові підрозділи до кордонів Сумської області України.
Автори матеріалу додають, що батальйон складається з кількох рот і окремих взводів і входить до складу полку чи бригади.
Чи спробують Кадирівці прорватись на територію Сумської області
На думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, українська артилерія вже давно зруйнувала всі надії і сподівання російських окупантів, тому новоприбулі батальйони чеченців зніматимуть відео нібито бойової роботи, однак точно не висунуться на передову.
Росія, за оцінками експерта, навмисно вкидає інформацію про "небезпеку" чеченських та інших національних формувань бурятів, якутів та інших.
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