Армія РФ перекинула до кордону із Сумщиною підрозділи чеченців
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ перекинула до кордону із Сумщиною підрозділи чеченців

Кадирівці
Джерело:  Фокус

Окупаційна армія РФ вирішила підсилити власні ДРГ на кордоні із Сумською областю підрозділами чеченських бойовиків. 

Як перекидання підрозділів чеченців вплине на ситуацію вздовж кордону у Сумській області

За інформацією співрозмовника видання з українських спецслужб, посилення ДРГ окупаційної армії РФ чеченськими бойовиками призведе до збільшення спроб ворога з проникнення на територію Сумської області.

Представники українських спеслужб зазначають, що найбільша кількість чеченських підрозділів сконцентрована в Курській і Брянській областях.

Зазначається, що країна-агресорка також відправляє додаткові підрозділи до кордонів Сумської області України.

За даними командира 3-ї роти 8-го добровольчого формування територіальної громади Володимира Біцака, прибуло чотири батальйони чеченських бойовиків, вони розміщені за 150-200 кілометрів до кордону Росії з регіоном. При цьому Збройні сили України готові до будь-якого сценарію, — зазначається у матеріалі видання.

Автори матеріалу додають, що батальйон складається з кількох рот і окремих взводів і входить до складу полку чи бригади.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну чеченці перетворилися на героїв російської пропаганди. Їх часто представляли як "непереможних та елітних воїнів". Насправді "кадировці" воювали далеко від фронту і займалися самопіаром. Нерідко їхні спроби прославитись були комічними: бойовики стріляли у паркани та світлофори, щоб довести участь у боях, — підкреслюється у публікації.

Чи спробують Кадирівці прорватись на територію Сумської області

На думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, українська артилерія вже давно зруйнувала всі надії і сподівання російських окупантів, тому новоприбулі батальйони чеченців зніматимуть відео нібито бойової роботи, однак точно не висунуться на передову.

Які "кадировці", про що тут можна говорити? Одна ракета ATACMS і чеченців як не бувало. Сам Рамзан Кадиров ніколи не пустить їх в атаку, він же без них ніхто. Це його особиста армія, — пояснює Ягун.

Росія, за оцінками експерта, навмисно вкидає інформацію про "небезпеку" чеченських та інших національних формувань бурятів, якутів та інших.

Незрозуміло з якої причини, але в Росії дійсно бояться "кадирівців". Чеченці швидко ставлять росіян на місце. Культ бійців Кадирова може в РФ і прижився, але не в Україні, — підкреслив аналітик.

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