Що відомо про провал наступу армії РФ у напрямку Красногорівки

Аналітик підкреслив, що буквально кілька днів тому колона танків російських окупантів вийшла з-під Мар'їнки і попрямувала у бік Красногорівки.

Колону очолював звичайний танк, а за ним їхали чотири обшитих металом "танки-черепахи", які перевозили піхоту.

Аналітик підкреслив, що бронетехніці вдалось проїхати близько 7 км уздовж залізничних колій.

ЗСУ розстріляли колону з артилерії та мінометів, зокрема касетними боєприпасами. Лише один танк повернувся назад після висадки десанту, — підкреслює Рьопке. Поширити

За словами аналітика, підрозділи окупаційної армії РФ в Красногорівці опинились у скрутному становищі, оскільки ЗСУ майже позбавили їх постачання і встановили контроль над одним з районів.

Як західні партнери мають скорегувати схвалену допомогу Україні

За інформацією журналістів The Times, схвалення США додаткової допомоги Україні дає надію на розширення участі західних партнерів у розв’язаній Росією злочинній війні.

Однак для демонстрації у зацікавленності західних партнерів у існуванні стабільної, демократичної та процвітаючої України, вони повинні доповнити пакети допомоги щонайменше ще чотирма пунктами.

По-перше, Захід повинен правильно представити свої військові витрати — не як дратівливе зазіхання на наш рівень життя, а як гідну колективну жертву, покликану зробити наші суспільства сильнішими і стійкішими, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зокрема, журналісти видання запропонували влаштувати краудфандинг на території європейських країн для придбання БпЛА і передачі їх українським військовим.

Крім того, пропонується відправляти в Україну затримані човни з мігрантами, а також машини швидкої допомоги.

Видання зазначає, що хоча все це навряд чи принесе перемогу у війні, але це не дрібниці, і це стимулює народну участь в українській справі.

По-друге, уряди теж можуть піти на більший ризик, щоб зробити військову допомогу ефективнішою.

Автори матеріалу підкреслюють, що під час підготовки українських солдатів за стандартами НАТО їх часто "навчають іншого виду війни, який не враховує гостру нестачу людей і боєприпасів в Україні, її культуру імпровізації".

У публікації також підкреслюється, що підготовку краще проводити на заході України, а не за кордоном, а також слід наймати для цієї роботи приватних підрядників, колишніх військових.

Третій момент, зазначає видання, полягає в тому, що українцям та їхнім спонсорам необхідно збільшити темп операцій, оскільки росіяни, надолужуючи згаяне, знаходять способи нівелювати користь від деяких із високотехнологічних озброєнь, які були передані українцям.

І четвертий момент — можливість використовувати слабкі місця в російському ланцюжку командування. Як зазначає видання, слабким місцем Росії є надзвичайна недовіра між офіцерами на місцях і часто корумпованим генеральним штабом.