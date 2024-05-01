Окупаційна армія РФ посилює штурми в районі Часового Яру поблизу Бахмуту на Донеччині, який є важливим опорним пунктом українських військових.

Що відбувається в районі Часового Яру

У матеріалі видання зазначається, що протягом кількох останніх тижнів командування окупаційної армії РФ зосередило в районі Часового Яру близько 25 тис загарбників.

За інформацією українського військового керівництва, Кремль наказав командуванню окупаційної армії РФ захопити Часів Яр до 9 травня.

Аналітики та українські військові зазначають, що місто має більше стратегічне, ніж символічне значення.

Зокрема, відступ ЗСУ з Часового Яру поставить під загрозу оборону більшості інших міст у Донецькій та Луганській областях.

Місто, розташоване на вершині пагорба, є одним із останніх природних бар’єрів для України, що захищає важливі магістралі постачання, а за 30 кілометрів на північ — місто Краматорськ.

Часів Яр є центром тяжіння лінії оборони в регіоні, — пояснює військовий аналітик Центру оборонних стратегій, київського експертного центру безпеки Віктор Кевлюк. Поширити

Представник дислокованої у Часовому Ярі 26-ї артилерійської бригади зазначає, що окупаційна армія РФ щодня скидає на місто десятки плануючих авіабомб.

Обидві сторони зараз борються за контроль над Богданівкою та Іванівським — двома селами, розташованими на флангах міста. Російські війська поки що не можуть увійти в саме місто.

При цьому ключова оборона Часового Яру проходить через канал завширшки 30 метрів вздовж східної околиці міста.

При цьому підрозділи окупаційної армії РФ мало по малу наближаються до каналу.

Міст через канал з’єднує основну частину міста з невеликим житловим районом Канал. Туд ненадовго заходили окупанти. Міст зруйновано ударами артилерії.

Втім, є дві ділянки каналу загальною довжиною близько 1,5 км, що стали "зручними місцями для російських штурмів", каже Кевлюк. Ворожі сили "дуже сильно атакували тут останні два тижні, поки що безуспішно".

Які загрози для ЗСУ несе втрата Часового Яру

Ліси на схилах пагорбів навколо Часового Яру також стали запеклим полем бою.

Використовувати ударні дрони в лісі непрактично; гілки та листя не дозволяють нам вражати ціль, яка нас цікавить. Але у нас є інші безпілотники, які можуть скидати боєприпаси, як-от важкий дрон-бомбардувальник "Баба-Яга”, — пояснює командир батальйону "Ахіллес", українського підрозділу безпілотників Юрій Федоренко. Поширити

Оточення Часового Яру або захоплення міста дозволило б російським окупантам за допомогою артилерії, БпЛА та важких плануючих авіабомб завдавати ударів по Костянтинівці.

Окрім цього злочинна армія РФ отримала б змогу порушити чи припинити логістику ЗСУ, яка проходить через Часів Яр.

Це, своєю чергою, роз’єднало б лінію оборони ЗСУ у північній і південній частинах Донбасу.

Від захопленого Бахмута до Часового Яру на відстань у 6 км російські окупанти просувались протягом останього року.

Але нещодавнє просування було швидшим: російські підрозділи, розташовані далі на південь, менш ніж за два тижні просунулися вперед на глибину сім кілометрів, щоб захопити село Очеретине.

Полігон, який росіянам вдалося охопити за останні кілька місяців, був хорошим оборонним рубежем для України. Тепер Росія могла б просуватися швидше. Крім того, взяття Часів Яру значно ускладнить захист інших територій, — наголошує військовий аналітик і старший науковий співробітник програми Євразії Інституту зовнішньої політики Роб Лі. Поширити

За словами офіцера ЗСУ Миколи Мельника, останні успіхи російських окупантів в районі Часового Яру лише підвищують стратегічне значення міста.

У разі, якщо злочинці з армії РФ візьмуть під контроль дорогу, що веде на Костянтинівку, вся лінія оборони в цьому районі опиниться в оточенні.

Я впевнений, що українське політичне і військове керівництво усвідомлює цю проблему і працює над її вирішенням, — підкреслив Мельник. Поширити

Аналітики, а також українські військові очікують, що Росія посилить свої атаки найближчими днями, намагаючись використати свою перевагу до того, як зброя США на суму 61 мільярд доларів потрапить на лінію фронту.