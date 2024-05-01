Что происходит в районе Часового Яра

В материале издания отмечается, что в течение нескольких последних недель командование оккупационной армии РФ сосредоточило в районе Часового Яра около 25 тыс. захватчиков.

По информации украинского военного руководства, Кремль приказал командованию оккупационной армии РФ захватить Часов Яр до 9 мая.

Аналитики и украинские военные отмечают, что город имеет большее стратегическое, чем символическое значение.

В частности, отступление ВСУ из Часового Яра поставит под угрозу оборону большинства других городов в Донецкой и Луганской областях.

Город, расположенный на вершине холма, является одним из последних природных барьеров для Украины, который защищает важные магистрали поставок, а в 30 километрах к северу — город Краматорск.

«Часов Яр» является центром тяготения линии обороны в регионе, — объясняет военный аналитик Центра оборонных стратегий, киевского экспертного центра безопасности Виктор Кевлюк. Поделиться

Представитель дислоцированной в Часовом Яру 26-й артиллерийской бригады отмечает, что оккупационная армия РФ ежедневно сбрасывает на город десятки планирующих авиабомб.

Обе стороны сейчас борются за контроль над Богдановкой и Ивановским — двумя селами, расположенными на флангах города. Российские войска пока не могут войти в сам город.

При этом ключевая оборона Часового Яра проходит через канал в 30 метров вдоль восточной окраины города.

Подразделения оккупационной армии РФ мало-помалу приближаются к каналу.

Мост через канал соединяет основную часть города с небольшим жилым районом Канал. Туда ненадолго заходили оккупанты. Мост разрушен ударами артиллерии.

Впрочем, есть два участка канала общей протяженностью около 1,5 км, ставшие "удобными местами для российских штурмов", говорит Кевлюк. Вражеские силы "очень сильно атаковали здесь последние две недели, пока безуспешно".

Какие угрозы для ВСУ несет потеря Часового Яра

Леса на склонах холмов вокруг Часового Яра также ожесточились полем боя.

Использовать ударные дроны в лесу непрактично; ветви и листья не позволяют нам поражать интересующую нас цель. Но у нас есть другие беспилотники, которые могут сбрасывать боеприпасы, например тяжелый дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", — объясняет командир батальона "Ахиллес", украинского подразделения беспилотников Юрий Федоренко. Поделиться

Окружение Часового Яра или захват города позволило бы российским оккупантам с помощью артиллерии, БпЛА и тяжелых планирующих авиабомб наносить удары по Константиновке.

Кроме этого, преступная армия РФ получила бы возможность нарушить или прекратить логистику ВСУ, которая проходит через Часов Яр.

Это, в свою очередь, разъединило бы линию обороны ВСУ в северной и южной частях Донбасса.

От захваченного Бахмута до Часового Яра на расстояние в 6 км российские оккупанты продвигались в течение последнего года.

Но недавнее продвижение было быстрее: российские подразделения, расположенные дальше на юг, менее чем через две недели продвинулись вперед на глубину семь километров, чтобы захватить село Очеретино.

Полигон, россиянам удалось охватить за последние несколько месяцев, был хорошим оборонительным рубежом для Украины. Теперь Россия могла бы продвигаться быстрее. Кроме того, взятие Часового Яра значительно усложнит защиту других территорий, — отмечает военный аналитик и старший научный сотрудник программы Евразии Института внешней политики Роб Ли. Поделиться

По словам офицера ВСУ Николая Мельника, последние успехи российских окупантов в районе Часового Яра лишь повышают стратегическое значение города.

В случае если преступники из армии РФ возьмут под контроль дорогу, ведущую на Константиновку, вся линия обороны в этом районе окажется в окружении.

Я уверен, что украинское политическое и военное руководство осознает эту проблему и работает над ее решением, подчеркнул Мельник. Поделиться

Аналитики, а также украинские военные ожидают, что Россия усилит свои атаки в ближайшие дни, пытаясь использовать свое преимущество до того, как оружие США на сумму 61 миллиард долларов попадет на линию фронта.