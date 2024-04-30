Армія РФ марно атакує звільнений ЗСУ острів Нестрига на Херсонщині

Російські окупанти проводять постійні штурми на острів Нестрига, який з 28 квітня контролюють українські захисники.

ЗСУ відбили 2 атаки армії РФ на острів Нестрига

Армія РФ не полишає спроб повернути аід свій контроль острів Нестрига на Херсонщині.

Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

30 квітня вони вранці вже два штурми здійснювали на Нестригу, і обидва невдало. Відступили з втратами марно. Це останній острів від Велетенського — це район н.п. Велетенське та Кізомис, недалеко від них. Фактично це останній острів перед гирлом річки. Дмитро Плетенчук Начальник ЦСК Сил оборони Півдня

За його словами, для України важливо захистити цю територію від можливих диверсантів та можливих вилазок окупантів. Це і вдалося зробити за допомогою деокупації острова.

Він зазначив, що раніше туди могли заходити диверсанти та, зокрема, встановлювати міномети для обстрілу населених пунктів Херсонської області. Також ворог міг здійснювати спроби зайти в тил до українських захисників через Нестригу. Поширити

Плетенчук додав, що ситуація у районі Кринок залишається складною. Українські морпіхи діють там автономно.

Звичайно, логістика там дуже складна. Як і ротація, і евакуація, та інші питання. Однак вони продовжують утримувати свої позиції, незважаючи на те, що сили противника переважають у кількості.

Звільнення ЗСУ острова Нестрига

28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що українським захисникам вдалося взяти під свій контроль острів Нестрига в Херсонській області.

Це сталося після того, як вони просунулися в районі селища Велетенське в Херсонській області. Поширити

За словами головкома, російські війська продовжують намагатися вибити українські сили з Кринок на лівому березі Херсонської області.