Як вплине звільнення острова Нестрига під Херсоном на фронт — пояснення Сил оборони Півдня
Категорія
Україна
Дата публікації

Як вплине звільнення острова Нестрига під Херсоном на фронт — пояснення Сил оборони Півдня

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Повернення контролю Силами оборони над островом Нестрига у Херсонській області суттєво підвищить якість контрдиверсійних заходів.

В чому важливість звільнення острова Нестрига під Херсоном

Як заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, йдеться не про стратегію, а про порційні бої, тому звільнення острову це більше тактичне значення.

Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до українських позицій, мають значення.

Він зауважив, що ворог зазвичай використовує подібні локації, тому повернення контролю над островом першочергово важливе для якості контрдиверсійних заходів.

Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований… Певний час він вважався сірою зоною, — підкреслив Плетенчук.

Повернення острова Нестрига

Нагадаємо, 28 квітня українські Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський принагідно зауважив, що ворог не має успіхів на жодному з напрямків та втрачає позиції під Херсоном.

Олександр Сирський розповів, що:

  • на Новопавлівському напрямку — противник намагається наступати в районі Старомайорського,

  • на Оріхівському — в районах Роботиного та Вербового,

  • на Херсонському — сподівається вибити наші війська з Кринок.

Варто сказати, що Нестрига є одним з островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро.

Росіяни намагались його захопити ще восени 2023 року. Тоді аналітики американського Інституту вивчення війни пояснювали, що окупанти намагаються встановити контроль над островами у дельті Дніпра. Тоді вороги намагались захопити плацдарм на острові Нестрига, що на південний захід від Херсона

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