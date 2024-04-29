Як вплине звільнення острова Нестрига під Херсоном на фронт — пояснення Сил оборони Півдня

В чому важливість звільнення острова Нестрига під Херсоном

Як заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, йдеться не про стратегію, а про порційні бої, тому звільнення острову це більше тактичне значення.

Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до українських позицій, мають значення.

Він зауважив, що ворог зазвичай використовує подібні локації, тому повернення контролю над островом першочергово важливе для якості контрдиверсійних заходів.

Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований… Певний час він вважався сірою зоною, — підкреслив Плетенчук. Поширити

Повернення острова Нестрига

Нагадаємо, 28 квітня українські Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський принагідно зауважив, що ворог не має успіхів на жодному з напрямків та втрачає позиції під Херсоном.

Олександр Сирський розповів, що:

на Новопавлівському напрямку — противник намагається наступати в районі Старомайорського,

на Оріхівському — в районах Роботиного та Вербового,

на Херсонському — сподівається вибити наші війська з Кринок.

Варто сказати, що Нестрига є одним з островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро.