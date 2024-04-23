Українські військові встановили Державний прапор на території села Козачі Лагері на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Що означає встановлення прапора України у Козачих Лагерях

Зазначається, що Державний прапор було встановлено на місцевій водонапірній вежі.

Хлопці з 35-ї бригади морської піхоти вручну встановили прапор на водонапірній башті в населеному пункті Козачі Лагері на лівому березі Херсонської області, — зазначив лейтенант ЗСУ із позивним “Алекс”. Поширити

За його словами, окупанти з армії РФ вже отримали наказ терміново зняти прапор у будь-який спосіб.

Козачі Лагері наразі мають статус тимчасово окупованого населеного пункту.

Що відбувається на південному фронті

За інформацією Сил оборони півдня України, на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок та у напрямку Оріхова у Запорізькій області внаслідок ударів ЗСУ було знищено десятки одиниць техніки та озброєння російських окупантів.

Зокрема, серед ліквідованої ворожої техніки — 12 гармат та 2 станції РЕБ "Поле-21".

Зазначається, що окупанти не полишають спроб відтіснити українських військових з бойових позицій.

Зафіксовано три ворожі штурми в районі Старомайорського, одна спроба атаки поблизу Роботиного.

На Лівобережжі Дніпра на Херсонщині зафіксовано 7 ворожих спроб штурмів в районі Кринок.

Зазначивши втрат, ворог змушений був відступити на зайняті позиції.

Протягом доби українські військові на півдні України ліквідували 99 кремлівських загарбників знищено 55 одиниць ворожого озброєння і техніки.

Серед ліквідованого:

23 одиниці автобронетехніки;

12 гармат;

3 міномети;

5 БпЛА — (три — типу "Mavic" та два — типу "Ланцет");

2 станції РЕБ "Поле-21"

11 аерофотостанцій;

камеру відеоспостереження;

човен противника.

При цьому зазначається, що ворог збільшив розвідувальну діяльність за допомогою дронів. За минулу добу зафіксовано проліт 146 таких БпЛА

Зафіксовано 7 ворожих авіаударів в районі Оріхова із застосуванням 8 керованих авіабомб та 10 не керованих авіаційних ракет.

На Херсонському напрямку ворог застосував сім керованих авіабомб та близько п’яти десятків некерованих авіаційних ракет.

Через ворожі атаки у Херсонській області поранення отримали двоє мирних жителів.

Пошкоджено будівлю медичного закладу та приватні житлові будинки.

Ворог атакував Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області 261 FPV-дронами, 12 ударними БпЛА типу "Ланцет".

Загалом з різних модифікацій БпЛА скинуто 313 осколкових боєприпасів.

Внаслідок атак російських окупантів у Дніпропетровській області пошкодження отримав п’ятиповерховий будинок, приватні будинки, навчальний заклад, газогін, цивільні автомобілі, службові автомобілі ДСНС та поліції, на Херсонщині — приватний будинок.

З артилерії російські військові обстріляли Антонівку та Станіслав на Херсонщині.

Під час артилерійських обстрілів загинуло двоє цивільних, ще четверо отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки, навчальний заклад, цивільні автомобілі, газогін та лінії електропередачі.

На Миколаївщині ворогом з артилерії обстріляно місто Очаків та Куцурубську громаду — пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, цивільні автівки та лінія електропередачі, на Дніпропетровщині — Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади — пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, гараж та газогін.