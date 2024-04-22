За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 62 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат у живій силі та техніці.
Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби окупаційна армія РФ випустила по Україні 4 ракети, здійснила 58 авіаударів та 100 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної і критичної інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни і Торське Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.
На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 4 безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу противника.
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