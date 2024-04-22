Зазначається, що протягом доби окупаційна армія РФ випустила по Україні 4 ракети, здійснила 58 авіаударів та 100 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної і критичної інфраструктури.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.