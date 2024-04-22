ЗСУ відбили 62 атаки армії РФ протягом доби на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили 62 атаки армії РФ протягом доби на фронті

Бронетехніка ЗСУ
Джерело:  online.ua

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 62 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат у живій силі та техніці. 

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби окупаційна армія РФ випустила по Україні 4 ракети, здійснила 58 авіаударів та 100 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної і критичної інфраструктури.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни і Торське Донецької області.

  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

  • На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

  • На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 4 безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу противника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коли ЗСУ можуть розпочати новий контрнаступ — дані Forbes
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
За якої умови ЗСУ зможуть зупинити наступ армії РФ — пояснення аналітиків
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ЗСУ спростували брехливу заяву Шойгу про захоплення Новомихайлівки
Артилерія ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?