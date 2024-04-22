ВСУ отразили 62 атаки армии РФ в течение суток на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 62 атаки армии РФ в течение суток на фронте

Бронетехника ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации Генштаба ВСУ, в течение суток украинские военные 62 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и технике.

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки оккупационная армия РФ выпустила по Украине 4 ракеты, совершила 58 авиаударов и 100 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

  • На Лиманском направлении Силами обороны отражено 14 атак в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества в Луганской области и населенных пунктов Терны и Торское Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

  • В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области.

  • В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава противника.

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