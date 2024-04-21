Когда ВСУ могут начать новое контрнаступление — данные Forbes

Несмотря на то, что большинство аналитиков прогнозируют летом 2024 года масштабное наступление армии РФ на поле боя, ВСУ также не будут просто стоять в обороне и попытаются прорваться вперед. К такому выводу пришло издание Forbes.
Украина начала менять свою стратегию на фронте
Журналисты обращают внимание на то, что армия РФ и ВСУ всегда вели войну, соблюдая советскую доктрину.
Согласно ей, сначала в бой шла пехота и бронетехника, которых прикрывала огнем артиллерия на ключевых позициях.
Однако ситуация резко изменилась, когда украинские воины почувствовали нехватку артиллерийских боеприпасов. Это заставляет ВСУ искать другие тактики и даже изменить стратегию войны в целом.
Forbes предполагает, что Киев может принять принципы американской военной доктрины.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет об изменении акцентов на оборону с возможностью быстро перейти в наступление.
Именно она дала бы возможность ВСУ наконец-то пробить дыры в российской линии защиты, растянутой на ключевых участках фронта.
ВСУ могут готовиться к новому контрнаступлению
Иностранные аналитики обратили внимание на наполнение новых пакетов помощи для Украины от Германии и США.
По их словам, в них можно заметить все больше оружия и техники, которые используют при наступлении.
В первую очередь речь идет об оборудовании для разминирования, саперных плугах, а также взрывных машинах для обезвреживания помех.
Как отмечают журналисты, именно упомянутое оборудование позволило бы ВСУ продвинуться вглубь российских позиций, возможно, уже летом 2024 года.
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