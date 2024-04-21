Когда ВСУ могут начать новое контрнаступление — данные Forbes
Категория
Украина
Дата публикации

Когда ВСУ могут начать новое контрнаступление — данные Forbes

ВСУ
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Источник:  Forbes

Несмотря на то, что большинство аналитиков прогнозируют летом 2024 года масштабное наступление армии РФ на поле боя, ВСУ также не будут просто стоять в обороне и попытаются прорваться вперед. К такому выводу пришло издание Forbes.

Украина начала менять свою стратегию на фронте

Журналисты обращают внимание на то, что армия РФ и ВСУ всегда вели войну, соблюдая советскую доктрину.

Согласно ей, сначала в бой шла пехота и бронетехника, которых прикрывала огнем артиллерия на ключевых позициях.

Однако ситуация резко изменилась, когда украинские воины почувствовали нехватку артиллерийских боеприпасов. Это заставляет ВСУ искать другие тактики и даже изменить стратегию войны в целом.

Forbes предполагает, что Киев может принять принципы американской военной доктрины.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет об изменении акцентов на оборону с возможностью быстро перейти в наступление.

Именно она дала бы возможность ВСУ наконец-то пробить дыры в российской линии защиты, растянутой на ключевых участках фронта.

Такое наступление будет не только нацелено на более слабые участки российской группировки, но и может включать продвижение в глубь Крымского полуострова. Это, в свою очередь, позволило бы украинским войскам оцепить российские войска, сорвать российское наступление и помочь Украине вернуть инициативу на поле боя. Важно, что эта тактика меньше полагается на артиллерию. Она более сосредоточена на элементах, способных маневрировать. Это бронетехника и пехота, — объясняет издание.

ВСУ могут готовиться к новому контрнаступлению

Иностранные аналитики обратили внимание на наполнение новых пакетов помощи для Украины от Германии и США.

По их словам, в них можно заметить все больше оружия и техники, которые используют при наступлении.

В первую очередь речь идет об оборудовании для разминирования, саперных плугах, а также взрывных машинах для обезвреживания помех.

Как отмечают журналисты, именно упомянутое оборудование позволило бы ВСУ продвинуться вглубь российских позиций, возможно, уже летом 2024 года.

Можно ожидать, что Украина и Россия продолжат развивать свои стратегии в динамике, которой потребуют текущие события на поле боя, но в то же время и оглядываясь на меняющийся глобальный социально-политический климат, — отмечает издание.

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