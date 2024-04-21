Коли ЗСУ можуть розпочати новий контрнаступ — дані Forbes

Попри те, що більшість аналітиків прогнозують влітку 2024 року масштабний наступ армії РФ на полі бою, ЗСУ також не будуть стояти винятково в обороні й спробують прорватися вперед. До такого висновку дійшло видання Forbes.

Україна почала змінювати свою стратегію на фронті

Журналісти звертають увагу на те, що армія РФ та ЗСУ завжди вели війну, дотримуючись радянської доктрини.

Згідно з нею, спочатку у бій рушала піхота і бронетехніка, яких прикривала вогнем артилерія на ключових позиціях.

Однак ситуація різко змінилася, коли українські воїни відчули брак артилерійських боєприпасів. Це змушує ЗСУ шукати інші тактики та навіть змінити стратегію війни загалом.

Forbes припускає, що Київ може перейняти принципи американської військової доктрини.

Що важливо розуміти, насамперед мовиться про зміну акцентів на оборону з можливістю швидко перейти в наступ.

Саме вона дала б можливість ЗСУ нарешті пробити дірки в російській лінії захисту, розтягнутому на ключових ділянках фронту.

Такий наступ буде не лише націлений на слабкіші ділянки російського угруповання, але й може включати просування вглиб Кримського півострова. Це, своєю чергою, дозволило б українським військам оточити російські війська, зірвати російський наступ і допомогти Україні повернути ініціативу на полі бою. Важливо, що ця тактика менше покладається на артилерію. Вона більш зосереджена на елементах, здатних маневрувати. Це бронетехніка та піхота, — пояснює видання. Поширити

ЗСУ можуть готуватися до нового контрнаступу

Іноземні аналітики звернули увагу на наповнення нових пакетів допомоги від Німеччини та США.

За їхніми словами, у них стає дедалі більше зброї та техніки, яку використовується під час наступу.

Насамперед йдеться про обладнання для розмінування, саперні плуги, а також підривні машини для знешкодження перешкод.

Як зазначають журналісти, саме згадане обладнання дало б можливість ЗСУ просунутися вглиб російських позицій, можливо, уже влітку 2024 року.