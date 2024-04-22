По словам командира 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгения Шматалюка, украинские военные до сих пор удерживают часть Новомихайловки, несмотря на лживые заявления минобороны страны-агрессоры о якобы полном захвате населенного пункта.

Что известно о ситуации в районе Новомихайловки

В понедельник, 22 апреля, минобороны страны-агрессорки заявило о якобы полном захвате Новомихайловки Донецкой области, рядом с оккупированной Марьинкой.

В настоящее время населенный пункт Новомихайловка частично под нашим контролем. Другая часть, где находится противник, — под нашим огневым контролем, что немаловажно, — подчеркнул Шматалюк. Поделиться

Он отметил, что украинские военные держат под собственным контролем около 15-20% территории населенного пункта.

Мы не собираемся двигаться никуда, кроме вперед, — подчеркнул комбриг отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Поделиться

Что помогает российским оккупантам продвигаться вперед

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, тяжелые управляемые авиационные бомбы, которые использует преступная армия РФ на передовой, помогают кремлевским захватчикам продвигаться вперед.

Сегодня вместе с Дмитрием Кулебой имел возможность принять участие в заседании Совета Европейского Союза по ситуации в Украине. В частности, поблагодарил наших европейских партнеров и Верховного представителя Европейского союза Жозепа Борреля за системную и непоколебимую поддержку Украины в войне с Россией, — отметил Умеров. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты не гнушаются никакими средствами, чтобы уничтожить то, что им не удается захватить.

В этом году Россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонны, способных уничтожать все на своем пути. Эти бомбы позволяют оккупантам продвигаться сквозь руины, — подчеркнул глава Минобороны. Поделиться

Министр отметил, что в настоящее время Украина возлагается на решение партнеров по поставкам дополнительных систем ПВО.

Именно системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины и спасти тысячи жизней, обеспечив нашим защитникам возможность отразить агрессию и заставить врага отступить, подчеркнул Умеров. Поделиться

По его словам, Минобороны также открыто к сотрудничеству в сфере оборонной промышленности: совместных предприятий, инвестиций, локализации производства, что поможет не только Украине, но и укрепит оборонный потенциал стран ЕС.