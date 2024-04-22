По словам командира 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгения Шматалюка, украинские военные до сих пор удерживают часть Новомихайловки, несмотря на лживые заявления минобороны страны-агрессоры о якобы полном захвате населенного пункта.
Что известно о ситуации в районе Новомихайловки
В понедельник, 22 апреля, минобороны страны-агрессорки заявило о якобы полном захвате Новомихайловки Донецкой области, рядом с оккупированной Марьинкой.
Он отметил, что украинские военные держат под собственным контролем около 15-20% территории населенного пункта.
Что помогает российским оккупантам продвигаться вперед
По словам главы Минобороны Рустема Умерова, тяжелые управляемые авиационные бомбы, которые использует преступная армия РФ на передовой, помогают кремлевским захватчикам продвигаться вперед.
Он подчеркнул, что российские оккупанты не гнушаются никакими средствами, чтобы уничтожить то, что им не удается захватить.
Министр отметил, что в настоящее время Украина возлагается на решение партнеров по поставкам дополнительных систем ПВО.
По его словам, Минобороны также открыто к сотрудничеству в сфере оборонной промышленности: совместных предприятий, инвестиций, локализации производства, что поможет не только Украине, но и укрепит оборонный потенциал стран ЕС.
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