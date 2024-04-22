За словами командира 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євгена Шматалюка, українські військові досі утримують частину Новомихайлівки попри брехливі заяви міноборони країни-агресорки про нібито повне захоплення населеного пункту.
Що відомо про ситуацію в районі Новомихайлівки
У понеділок, 22 квітня, міноборони країни-агресорки заявило про нібито повне захоплення Новомихайлівки на Донеччині, поряд із окупованою Мар’їнкою.
Він зазначив, що наразі українські військові тримають під власним контролем близько 15-20% території населеного пункту.
Що допомагає російським окупантам просуватись вперед
За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, важкі керовані авіаційні бомби, які використовує злочинна армія РФ на передовій, допомагають кремлівським загарбникам просуватись вперед.
Він підкреслив, що російські окупанти не гребують ніякими засобами аби знищити те, що їм не вдається захопити.
Міністр зазначив, що наразі Україна покладається на рішення партнерів щодо поставок додаткових систем ППО.
За його словами, Міноборони також відкрито до співпраці у сфері оборонної промисловості: спільних підприємств, інвестицій, локалізації виробництва, що допоможе не лише Україні, а й зміцнить оборонний потенціал країн ЄС.
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