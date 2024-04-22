За словами командира 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євгена Шматалюка, українські військові досі утримують частину Новомихайлівки попри брехливі заяви міноборони країни-агресорки про нібито повне захоплення населеного пункту.

Що відомо про ситуацію в районі Новомихайлівки

У понеділок, 22 квітня, міноборони країни-агресорки заявило про нібито повне захоплення Новомихайлівки на Донеччині, поряд із окупованою Мар’їнкою.

На цей час населений пункт Новомихайлівка частково під нашим контролем. Інша частина, де перебуває противник, — під нашим вогневим контролем, що є немаловажливим, — наголосив Шматалюк. Поширити

Він зазначив, що наразі українські військові тримають під власним контролем близько 15-20% території населеного пункту.

Ми не збираємося рухатись нікуди, крім вперед, — підкреслив комбриг 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Поширити

Що допомагає російським окупантам просуватись вперед

За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, важкі керовані авіаційні бомби, які використовує злочинна армія РФ на передовій, допомагають кремлівським загарбникам просуватись вперед.

Сьогодні разом з Дмитром Кулебою мав можливість узяти участь у засіданні Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні. Зокрема подякував нашим європейським партнерам та Верховному представнику Європейського союзу Жозепу Боррелю за системну та непохитну підтримку України у війні з Росією, — зазначив Умєров. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти не гребують ніякими засобами аби знищити те, що їм не вдається захопити.

У цьому році Росія запустила тисячі ракет та дронів-камікадзе, вдаючись до безпрецедентного застосування керованих авіабомб вагою до 1,5 тонни, які здатні знищувати все на своєму шляху. Ці бомби дозволяють окупантам просуватися крізь руїни, — наголосив глава Міноборони. Поширити

Міністр зазначив, що наразі Україна покладається на рішення партнерів щодо поставок додаткових систем ППО.

Саме системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, забезпечивши нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити, — підкреслив Умєров. Поширити

За його словами, Міноборони також відкрито до співпраці у сфері оборонної промисловості: спільних підприємств, інвестицій, локалізації виробництва, що допоможе не лише Україні, а й зміцнить оборонний потенціал країн ЄС.