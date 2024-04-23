Украинские военные установили Государственный флаг на территории села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что означает установка флага Украины в Казачьих Лагерях

Государственный флаг был установлен на местной водонапорной башне.

Ребята из 35-й бригады морской пехоты вручную установили флаг на водонапорной башне в населенном пункте Казачьи Лагеря на левом берегу Херсонской области, — отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Поделиться

По его словам, оккупанты из армии РФ уже получили приказ срочно снять флаг любым способом.

Казачьи Лагеря имеют статус временно оккупированного населенного пункта.

Что происходит на южном фронте

По информации Сил обороны юга Украины, на левобережье Херсонщины в районе Крынок и в направлении Орехова в Запорожской области в результате ударов ВСУ были уничтожены десятки единиц техники и вооружение российских оккупантов.

В частности, среди ликвидированной вражеской техники — 12 орудий и 2 станции РЭБ "Поле-21".

Отмечается, что оккупанты не оставляют попыток оттеснить украинских военных с боевых позиций.

Зафиксированы три вражеских штурма в районе Старомайорского, одна попытка атаки вблизи Роботиного.

На Левобережье Днепра в Херсонской области зафиксировано 7 вражеских попыток штурмов в районе Крынок.

Отметив потери, враг вынужден был отступить на занятые позиции.

За сутки украинские военные на юге Украины ликвидировали 99 кремлевских захватчиков уничтожено 55 единиц вражеского вооружения и техники.

Среди ликвидированного:

23 единицы автобронетехники;

12 орудий;

3 миномета;

5 БпЛА (три типа Mavic и два типа Ланцет);

2 станции РЭБ "Поле-21"

11 аэрофотостанций;

камеру видеонаблюдения;

лодка противника.

При этом отмечается, что враг увеличил разведывательную деятельность с помощью дронов. За прошедшие сутки зафиксирован пролет 146 таких БПЛА

Зафиксировано 7 вражеских авиаударов в районе Орехова с применением 8 управляемых авиабомб и 10 неуправляемых авиационных ракет.

В Херсонском направлении враг применил семь управляемых авиабомб и около пяти десятков неуправляемых авиационных ракет.

Из-за вражеских атак в Херсонской области ранения получили двое мирных жителей.

Повреждены здания медицинского учреждения и частные жилые дома.

Враг атаковал Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области 261 FPV-дронами, 12 ударными БпЛА типа "Ланцет".

Всего из разных модификаций БПЛА сброшено 313 осколочных боеприпасов.

В результате атак российских окупантов в Днепропетровской области повреждения получил пятиэтажный дом, частные дома, учебное заведение, газопровод, гражданские автомобили, служебные автомобили ГСЧС и полиции, в Херсонской области — частный дом.

Из артиллерии русские военные обстреляли Антоновку и Станислав Херсонской области.

Во время артиллерийских обстрелов погибли два гражданских, еще четверо получили ранения. Повреждены многоэтажки, частные жилые дома, учебное заведение, гражданские автомобили, газопровод и линии электропередачи.

На Николаевщине врагом из артиллерии обстрелян город Очаков и Куцурубскую общину — повреждены жилые дома, учебные заведения, гражданские автомобили и линия электропередачи, на Днепропетровщине — Никополь, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую общины — повреждены жилые дома, хозяйские, хозяйские.