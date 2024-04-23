ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов, 5 танков и 29 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов, 5 танков и 29 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны за минувшие сутки уничтожили около 800 российских оккупантов, 5 танков и 29 артсистем. На передовой между ВСУ и войсками РФ произошло 86 боевых столкновений.

Удары ВСУ по оккупантам

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 15 из 16 ударных БПЛА, которыми РФ атаковала Украину в ночь на 23 апреля.

Ситуация на передовой

В Лиманском направлении враг провел 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине и Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 16 атак в районах населенных пунктов Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск на левобережье Днепра.

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