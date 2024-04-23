ЗСУ за добу знищили 800 окупантів, 5 танків та 29 артсистем

Сили оборони за минулу добу знищили близько 800 російських окупантів, 5 танків та 29 артсистем. На передовій між ЗСУ та військами РФ відбулося 86 бойових зіткнень.

Удари ЗСУ по окупантам

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу російських окупантів.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 з 16 ударних БпЛА, якими РФ атакувала Україну в ніч на 23 квітня.

Ситуація на передовій

На Лиманському напрямку ворог провів 19 атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Микільське, Урожайне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних атак позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.