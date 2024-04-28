Ситуація на фронті загострилась. Сирський розкрив обстановку на передовій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти намагаються захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, для чого зосередили основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.

На деяких напрямках РФ має тактичні успіхи

Сирський зазначив, що росіяни активно атакують по всій лінії фронту, на деяких напрямках - мають тактичні успіхи.

Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять “з рук в руки” кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Головнокомандувача, цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту.

Обстановка динамічно змінювалась – на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося покращити тактичне положення наших військ.

Ситуація за напрямками

На Луганщині противник намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головне завдання окупантів — вийти на адміністративну межу Луганської області.

На Куп’янському напрямку основні напрямки зосередження зусиль ворога – села Стельмахівка та Берестове.

Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений.

Також, продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, успіху не має.

На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинене.

На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр.

Також, противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу “Сіверський Донець-Донбас”.

На Покровському та Курахівському напрямках найбільш складна ситуація, там продовжуються запеклі бої.

Сирський зазначає, що противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг.

Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність.

На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському – все ще сподівається вибити наші війська з Кринок. Успіху не має на жодному з напрямків.

Більше того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

На Півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає.

Разом з тим, зазначив Сирський, відстежується нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках українські війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами.

Ротація та підготовка ЗСУ

За словами Сирського, продовжується ротація військових частин для організації відпочинку особового складу та відновлення боєздатності наших військових частин.

Триває підготовка особового складу у навчальних центрах, основний акцент робиться на якість та майстерність у володінні зброєю.

Також продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій.