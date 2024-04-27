Загострення ситуації на фронті. Головнокомандувач Сирський виступив під час "Рамштайн"

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України, яка проходить на авіабазі Рамштайн.

Що обговорив Сирський з учасниками “Рамштайн”

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, перед учасниками коаліції виступив президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Я, своєю чергою, поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Окрім усього іншого, головнокомандувач ЗСУ подякував союзникам, зокрема міністру оборони США Ллойду Остіну, за послідовну підтримку України та її Збройних сил.

Новий "Рамштайн": що відомо

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня взяв участь в онлайн-засіданні у форматі "Рамштайн". Він назвав зброю, якої потребує Україна, й звернувся до партнерів з закликом щодо виробництва озброєння.

Наразі, за словами Зеленського, нашій країні потрібні поставки:

далекобійної зброї, щоб для окупанта не залишалося жодної безпечної ділянки території в Україні;

систем протиповітряної оборони, зокрема як мінімум сімох Patriot, щоб збивати російські бойові літаки та не допускати їх до українських кордонів;

артилерії, щоб зірвати контрнаступ, який запланував російський диктатор Володимир Путін, та зупинити ворожі атаки, а також провести власні активні операції.

Також президент закликав західних союзників "приділити максимальну увагу виробництву зброї — як у їхніх країнах, так і в Україні".

Окрім цього глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті засідання "Рамштайну" зазначив, що найвищим пріоритетом буде посилення українських систем протиповітряної оборони.

Ми особливо зосереджуватимемося на посиленні українських систем ППО для того, щоб Україна дійсно могла закривати своє небо. Це для нас сьогодні найвищий пріоритет, — зазначав Остін. Поширити

Він також додав, що Україна також потребує більшої кількості артилерійських систем, щоб вона могла звільнити землі, які перебувають під контролем російських окупантів.