Рамштайн-21. Зеленський закликав партнерів приділити максимальну увагу виробництву зброї

Зеленський закликав союзників збільшити виробництво зброї

Президент України назвав зброю, якої потребує Україна, й звернувся до партнерів з закликом щодо виробництва озброєння.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III gives the opening remarks before the virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/AglJk86RDD — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 26, 2024

Дорогі друзі, будь ласка, не забувайте, що ви приймаєте рішення. Йдеться не лише про постачання зброї, ви вирішуєте долю світу, який або житиме за правилами, які ми всі визнаємо, або залежатиме лише від милосердя тих, чиє насильство жорстоке. На якому етапі зараз перебуває війна? Після двох років Ramstein відповідь очевидна. Володимир Зеленський Президент України

Він наголосив, що за пів року без американської допомоги російській армії вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Але зараз українські захисники здатні не лише стабілізувати фронт, а й проводити деокупацію територій.

Наразі, за словами Зеленського, нашій країні потрібні поставки:

далекобійної зброї, щоб для окупанта не залишалося жодної безпечної ділянки території в Україні;

систем протиповітряної оборони, зокрема як мінімум сімох Patriot, щоб збивати російські бойові літаки та не допускати їх до українських кордонів;

артилерії, щоб зірвати контрнаступ, який запланував російський диктатор Володимир Путін, та зупинити ворожі атаки, а також провести власні активні операції.

Також президент закликав західних союзників "приділити максимальну увагу виробництву зброї — як у їхніх країнах, так і в Україні".

Зараз в Україні є потенціал для виробництва, зокрема, безпілотників, який значно перевищує наші фінансові можливості. Те саме з системами радіоелектронної боротьби. Те саме за багатьма напрямками у ваших країнах. Нам потрібно наповнювати наші оборонні потужності реальними замовленнями. Поширити

Він додав, що у лавах ЗСУ зараз формують нові бригади, яких потрібно забезпечити зброєю, оскільки "навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни без озброєння".

Новий "Рамштайн": що відомо

Під час сьогоднішнього засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") найвищим пріоритетом буде посилення українських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті засідання "Рамштайну".

Ми сьогодні особливо зосереджуватимемося на посиленні українських систем ППО для того, щоб Україна дійсно могла закривати своє небо. Це для нас сьогодні найвищий пріоритет.

Він також додав, що Україна також потребує більшої кількості артилерійських систем, щоб вона могла звільнити землі, які перебувають під контролем російських окупантів.

Остін пообіцяв, що країни Заходу робитимуть все, що в їх силах, аби допомогти Україні.