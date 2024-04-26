Рамштайн-21. Зеленський закликав партнерів приділити максимальну увагу виробництву зброї

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня взяв участь в онлайн-засіданні у форматі "Рамштайн".
Зеленський закликав союзників збільшити виробництво зброї
Президент України назвав зброю, якої потребує Україна, й звернувся до партнерів з закликом щодо виробництва озброєння.
Він наголосив, що за пів року без американської допомоги російській армії вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Але зараз українські захисники здатні не лише стабілізувати фронт, а й проводити деокупацію територій.
Наразі, за словами Зеленського, нашій країні потрібні поставки:
далекобійної зброї, щоб для окупанта не залишалося жодної безпечної ділянки території в Україні;
систем протиповітряної оборони, зокрема як мінімум сімох Patriot, щоб збивати російські бойові літаки та не допускати їх до українських кордонів;
артилерії, щоб зірвати контрнаступ, який запланував російський диктатор Володимир Путін, та зупинити ворожі атаки, а також провести власні активні операції.
Також президент закликав західних союзників "приділити максимальну увагу виробництву зброї — як у їхніх країнах, так і в Україні".
Він додав, що у лавах ЗСУ зараз формують нові бригади, яких потрібно забезпечити зброєю, оскільки "навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни без озброєння".
Новий "Рамштайн": що відомо
Під час сьогоднішнього засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") найвищим пріоритетом буде посилення українських систем протиповітряної оборони.
Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті засідання "Рамштайну".
Ми сьогодні особливо зосереджуватимемося на посиленні українських систем ППО для того, щоб Україна дійсно могла закривати своє небо. Це для нас сьогодні найвищий пріоритет.
Він також додав, що Україна також потребує більшої кількості артилерійських систем, щоб вона могла звільнити землі, які перебувають під контролем російських окупантів.
Остін пообіцяв, що країни Заходу робитимуть все, що в їх силах, аби допомогти Україні.
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