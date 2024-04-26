Рамштайн-21. Зеленский призвал партнеров уделить максимальное внимание производству оружия

Зеленский призвал союзников увеличить производство оружия

Президент Украины назвал оружие, в котором нуждается Украина, и обратился к партнерам с призывом к производству вооружения.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III gives the opening remarks before the virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/AglJk86RDD — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 26, 2024

Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте, что вы принимаете решение. Речь идет не только о поставках оружия, вы решаете судьбу мира, который либо будет жить по правилам, которые мы все признаем, либо будет зависеть только от милосердия тех, чье насилие жестоко. На каком этапе сейчас находится война? После двух лет Rammstein ответ очевиден. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что через полгода без американской помощи российской армии удалось перехватить инициативу на поле боя. Но сейчас украинские защитники способны не только стабилизировать фронт, но проводить деоккупацию территорий.

По словам Зеленского, нашей стране нужны поставки:

дальнобойного оружия, чтобы для оккупанта не оставалось ни одного безопасного участка территории в Украине;

систем противовоздушной обороны, в том числе как минимум семерых Patriot, чтобы сбивать российские боевые самолеты и не допускать их к украинским границам;

артиллерии, чтобы сорвать контрнаступление, запланированное российским диктатором Владимиром Путиным, и остановить вражеские атаки, а также провести собственные активные операции.

Также президент призвал западных союзников "уделить максимальное внимание производству оружия — как в их странах, так и в Украине".

Сейчас в Украине есть потенциал для производства, в частности, беспилотников, значительно превышающий наши финансовые возможности. То же с системами радиоэлектронной борьбы. То же по многим направлениям в ваших странах. Нам нужно наполнять наши оборонные мощности реальными заказами. Поделиться

Он добавил, что в рядах ВСУ сейчас формируют новые бригады, которые нужно обеспечить оружием, поскольку "даже лучшие солдаты не смогут изменить ход войны без вооружения".

Новый "Рамштайн": что известно

В ходе сегодняшнего заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") самым высоким приоритетом станет усиление украинских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии заседания "Рамштайна".

Мы сегодня будем особенно сосредотачиваться на усилении украинских систем ПВО для того, чтобы Украина действительно могла закрывать свое небо. Это для нас сегодня самый высокий приоритет.

Он также добавил, что Украина также нуждается в большем количестве артиллерийских систем, чтобы она могла освободить земли, находящиеся под контролем российских оккупантов.

Остин пообещал, что страны Запада будут делать все, что в их силах, чтобы помочь Украине.