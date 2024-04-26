Рамштайн-21. Остин назвал наивысший приоритет в помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин 26 апреля открыл 21-е заседание Контактной группы по обороне Украины (так называемого формата «Рамштайн»), участие в котором принимают представители около 50 стран.

Остин назвал приоритет в помощи Украине и анонсировал новый пакет помощи

В ходе сегодняшнего заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") самым высоким приоритетом станет усиление украинских систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии заседания "Рамштайна".

В этот день два года назад многие из нас собрались на авиабазе Рамштайн для первой встречи, которая впоследствии превратилась в эту контактную группу, и в своем вступительном слове того дня я сказал, что мы продолжим переворачивать небо и землю, чтобы обеспечить оборонные потребности Украины . Именно это мы сделали за эти два года. Поделиться

Он подчеркнул, что за это время страны коалиции вдохновлялись мужеством украинцев на поле боя, которые выиграли битву за Киев, освободили значительную часть захваченной территории, пострадали от массовых зверств в Буче и Мариуполе, отразили Херсон и часть Харьковской области. Кроме того, украинцы оттеснили Черноморский флот России в самый дальний восточный уголок Черного моря и возобновили экспорт зерна. Украина уже 793 дня неуклонно противостоит агрессии Кремля и готова действовать дальше.

Мы сегодня будем особенно сосредотачиваться на усилении украинских систем ПВО для того, чтобы Украина действительно могла закрывать свое небо. Это для нас сегодня самый высокий приоритет. Ллойд Остин Министр обороны США

Он также добавил, что Украина также нуждается в большем количестве артиллерийских систем, чтобы она могла освободить земли, находящиеся под контролем российских оккупантов.

Остин пообещал, что страны Запада будут делать все, что в их силах, чтобы помочь Украине.

Министр обороны США объявил, что Соединенные Штаты выделяют еще один пакет оборонной помощи Украине суммой 1 млрд долл, который будет включать ракеты для HIMARS, снаряды, системы ПВО и другое вооружение.

"Рамштайн-21": что известно

26 апреля в онлайн-формате проходит очередное заседание в формате "Рамштайн". Встреча — на уровне министров обороны.

Такое заседание продолжается через несколько дней после того, как в Конгрессе США был принят законопроект о средствах на помощь Украине. Американские власти уже выделили первый пакет помощи Украине, в который вошло вооружение на 1 млрд дол.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, политический вопрос возобновления помощи от США решен. Теперь нужно, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике.