Глава Минобороны Нидерландов назвала дату проведения следующего "Рамштайна"
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Глава Минобороны Нидерландов назвала дату проведения следующего "Рамштайна"

Кайса Оллонгрен
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Источник:  online.ua

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что наступление встречи союзников по помощи Украине в формате "Рамштайн" запланировано на 26 апреля.

Что известно о новой встрече в формате "Рамштайн"

Оллонгрен подчеркнула, что ближайшее заседание в формате Рамштайн запланировано на пятницу, 26 апреля.

По мнению главы Минобороны Нидерландов, кремлевского диктатора Владимира Путина и его оккупационную армию в Украине можно остановить.

Оллонгрен отметила, что для этого партнеры должны заблаговременно оказывать Украине необходимые вооружения и финансовую поддержку.

Зеленский по поводу помощи от США и стабилизации фронта

Как заверил президент Владимир Зеленский, помощь от США и других партнеров поможет Украине в ближайшее время стабилизировать ситуацию на фронте.

Глава государства отметил, что по результатам проведенной Ставки верховного главнокомандующего были обсуждены ситуация на фронте, помощь от партнеров и защита критической инфраструктуры и общин в регионах.

Прежде всего — фронт. Был доклад главкома Александра Сырского. Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, во время заседания был заслушан доклад главы Минобороны Рустема Умерова о контрактах с украинскими оборонными компаниями.

Мы работаем над новым форматом соглашений, который, с одной стороны, не будет обременять военный бюджет, а с другой — гарантировать производителям долгосрочные обязательства государства, — пояснил Зеленский.

Он также добавил, что распорядился до проведения следующего заседания Ставки собрать всю имеющуюся информацию разведки о планах оккупационной армии РФ по атакам по гражданской и критической инфраструктуре, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это может быть.

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