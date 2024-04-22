Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что наступление встречи союзников по помощи Украине в формате "Рамштайн" запланировано на 26 апреля.
Что известно о новой встрече в формате "Рамштайн"
Оллонгрен подчеркнула, что ближайшее заседание в формате Рамштайн запланировано на пятницу, 26 апреля.
По мнению главы Минобороны Нидерландов, кремлевского диктатора Владимира Путина и его оккупационную армию в Украине можно остановить.
Оллонгрен отметила, что для этого партнеры должны заблаговременно оказывать Украине необходимые вооружения и финансовую поддержку.
Зеленский по поводу помощи от США и стабилизации фронта
Как заверил президент Владимир Зеленский, помощь от США и других партнеров поможет Украине в ближайшее время стабилизировать ситуацию на фронте.
Глава государства отметил, что по результатам проведенной Ставки верховного главнокомандующего были обсуждены ситуация на фронте, помощь от партнеров и защита критической инфраструктуры и общин в регионах.
По его словам, во время заседания был заслушан доклад главы Минобороны Рустема Умерова о контрактах с украинскими оборонными компаниями.
Он также добавил, что распорядился до проведения следующего заседания Ставки собрать всю имеющуюся информацию разведки о планах оккупационной армии РФ по атакам по гражданской и критической инфраструктуре, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это может быть.
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