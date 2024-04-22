Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що наступу зустріч союзників щодо допомоги Україні у форматі “Рамштайн” заплановано на 26 квітня.

Що відомо про нову зустріч у форматі “Рамштайн”

Оллонгрен підкреслила, що найближче засідання у форматі “Рамштайн” заплановано на п’ятницю, 26 квітня.

На переконання глави Міноборони Нідерландів, кремлівського диктатора Володимира Путіна та його окупаційну армію в Україні можна зупинити.

Оллонгрен наголосила, що для цього партнери повинні завчасно надавати Україні необхідні озброєння та фінансову підтримку.

Зеленський стосовно допомоги від США та стабілізації фронту

Як запевнив президент Володимир Зеленський, допомога від США та інших партнерів допоможе Україні найближчим часом стабілізувати ситуацію на фронті.

Глава держави зазначив, що за результатами проведеної Ставки верховного головнокомандувача, було обговорено ситуацію на фронті, допомогу від партнерів та захист критичної інфраструктури і громад у регіонах.

Найперше — фронт. Була доповідь головкома Олександра Сирського. Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно, — підкреслив Зеленський. Поширити

За його словами, під час засідання було заслухано доповідь глави Міноборони Рустема Умєрова стосовно контрактів із українськими оборонними компаніями.

Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого — гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави, — пояснив Зеленський. Поширити

Він також додав, що розпорядився до проведення наступного засідання Ставки зібрати всю наявну інформацію розвідки про плани окупаційної армії РФ щодо атак по цивільній та критичній інфраструктурі, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо.