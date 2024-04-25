Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что будет обсуждать Украину на заседании "Рамштайна", которое состоится 26 апреля.
Что обсудят на заседании Рамштайн
По словам президента, Украина готовится к завтрашнему заседанию в формате "Рамштайн".
По его словам, политически вопрос возобновления помощи решен. Теперь нужно, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике.
Новая встреча в формате Рамштайн
26 апреля состоится новая встреча в формате "Рашмтайн". О дате проведения заседания несколько дней сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Предыдущее заседание состоялось 19 марта — оно было уже 20-м. Тогда его лично проводил глава Минобороны США Ллойд Остин.
На ней обсудили срочные нужды ВСУ в оружии, боеприпасах, системах ПВО, F-16 и дронов, а также анонсировали новые пакеты помощи.
Контактная группа по обороне Украины впервые встретилась 22 апреля 2022 года. На встрече присутствовали представители 40 стран.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-