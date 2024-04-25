Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что будет обсуждать Украину на заседании "Рамштайна", которое состоится 26 апреля.

Что обсудят на заседании Рамштайн

По словам президента, Украина готовится к завтрашнему заседанию в формате "Рамштайн".

Будем говорить в частности о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, политически вопрос возобновления помощи решен. Теперь нужно, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике.

Спасибо всем странам, которые в это время приняли свои новые решения в помощь Украине, нашим воинам, нашим городам и общинам. Спасибо каждому, кто помогает! Поделиться

Новая встреча в формате Рамштайн

26 апреля состоится новая встреча в формате "Рашмтайн". О дате проведения заседания несколько дней сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Предыдущее заседание состоялось 19 марта — оно было уже 20-м. Тогда его лично проводил глава Минобороны США Ллойд Остин.

На ней обсудили срочные нужды ВСУ в оружии, боеприпасах, системах ПВО, F-16 и дронов, а также анонсировали новые пакеты помощи.