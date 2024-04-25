Логістика та зброя. Зеленський розкрив деталі майбутнього засідання "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що буде обговорювати Україна на засіданні "Рамштайну", яке відбудеться 26 квітня.
Що обговорять на засіданні Рамштайн
За словами президента, Україна готується до завтрашнього засідання у форматі «Рамштайн».
За його словами, що політично питання поновлення допомоги вирішено. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики.
Нова зустріч у форматі Рамштайн
26 квітня відбудеться відбудеться нова зустріч у форматі "Рашмтайн". Про дату проведення засідання кілька днів повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Попереднє засідання відбулося 19 березня — воно було вже 20-м. Тоді його особисто проводив глава Міноборони США Ллойд Остін.
На ній обговорили термінові потреби ЗСУ у зброї, боєприпасів, систем ППО, F-16 та дронів, а також анонсували нові пакети допомоги.
Контактна група з питань оборони України вперше зустрілася 22 квітня 2022 року. На зустрічі були присутні представники 40 країн.
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