Логістика та зброя. Зеленський розкрив деталі майбутнього засідання "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що буде обговорювати Україна на засіданні "Рамштайну", яке відбудеться 26 квітня.

Що обговорять на засіданні Рамштайн

За словами президента, Україна готується до завтрашнього засідання у форматі «Рамштайн».

Будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, що політично питання поновлення допомоги вирішено. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики.

Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає! Поширити

Нова зустріч у форматі Рамштайн

26 квітня відбудеться відбудеться нова зустріч у форматі "Рашмтайн". Про дату проведення засідання кілька днів повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Попереднє засідання відбулося 19 березня — воно було вже 20-м. Тоді його особисто проводив глава Міноборони США Ллойд Остін.

На ній обговорили термінові потреби ЗСУ у зброї, боєприпасів, систем ППО, F-16 та дронів, а також анонсували нові пакети допомоги.