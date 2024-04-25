Логістика та зброя. Зеленський розкрив деталі майбутнього засідання "Рамштайну"
Категорія
Україна
Дата публікації

Логістика та зброя. Зеленський розкрив деталі майбутнього засідання "Рамштайну"

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що буде обговорювати Україна на засіданні "Рамштайну", яке відбудеться 26 квітня.

Що обговорять на засіданні Рамштайн

За словами президента, Україна готується до завтрашнього засідання у форматі «Рамштайн».

Будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України 

За його словами, що політично питання поновлення допомоги вирішено. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики.

Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає!

Нова зустріч у форматі Рамштайн

26 квітня відбудеться відбудеться нова зустріч у форматі "Рашмтайн". Про дату проведення засідання кілька днів повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Попереднє засідання відбулося 19 березня — воно було вже 20-м. Тоді його особисто проводив глава Міноборони США Ллойд Остін.

На ній обговорили термінові потреби ЗСУ у зброї, боєприпасів, систем ППО, F-16 та дронів, а також анонсували нові пакети допомоги.

Контактна група з питань оборони України вперше зустрілася 22 квітня 2022 року. На зустрічі були присутні представники 40 країн.

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