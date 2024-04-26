Рамштайн-21. Остін назвав найвищий пріоритет у допомозі Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін 26 квітня відкрив 21-е засідання Контактної групи з питань оборони України (так званого формату «Рамштайн»), участь у якому беруть представники близько 50 країн.

Остін назвав пріоритет у допомозі Україні та анонсував новий пакет допомоги

Під час сьогоднішнього засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") найвищим пріоритетом буде посилення українських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін на відкритті засідання "Рамштайну".

У цей день два роки тому багато з нас зібралися на авіабазі «Рамштайн» для першої зустрічі, яка згодом перетворилася на цю контактну групу, і у своєму вступному слові того дня я сказав, що ми продовжимо перевертати небо й землю, щоби забезпечити оборонні потреби України. Саме це ми зробили за ці два роки. Поширити

Він підкреслив, що за цей час країни коаліції надихалися мужністю українців на полі бою, які виграли битву за Київ, звільнили значну частину захопленої території, постраждали від масових звірств у Бучі й Маріуполі, відбили Херсон та частину Харківської області. Крім того, українці відтіснили Чорноморський флот Росії у найдальший східний куточок Чорного моря та відновили експорт зерна. Україна вже 793 днів непохитно протистоїть агресії Кремля та готова діяти далі.

Ми сьогодні особливо зосереджуватимемося на посиленні українських систем ППО для того, щоб Україна дійсно могла закривати своє небо. Це для нас сьогодні найвищий пріоритет. Ллойд Остін Міністр оборони США

Він також додав, що Україна також потребує більшої кількості артилерійських систем, щоб вона могла звільнити землі, які перебувають під контролем російських окупантів.

Остін пообіцяв, що країни Заходу робитимуть все, що в їх силах, аби допомогти Україні.

Також міністр оборони США оголосив, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою 1 млрд дол, який включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

"Рамштайн-21": що відомо

26 квітня у онлайн-форматі відбувається чергове засідання у форматі "Рамштайн". Зустріч — на рівні міністрів оборони.

Таке засідання триває за кілька днів після того, як у Конгресі США ухвалили законопроєкт про кошти на допомогу Україні. Американська влада вже виділила перший пакет допомоги Україні, до якого увійшло озброєння на 1 млрд дол.

За словами президента України Володимира Зеленського, політично питання поновлення допомоги від США вирішено. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики.