Обострение ситуации на фронте. Главнокомандующий Сырский выступил во время "Рамштайна"

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский принял участие в 21-м заседании Контактной группы по обороноспособности Украины, которая проходит на авиабазе “Рамштайн”.

Что обсудил Сырский с участниками “Рамштайн”

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, перед участниками коалиции выступил президент Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Я, в свою очередь, проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Кроме всего прочего, главнокомандующий ВСУ поблагодарил союзников, в частности министра обороны США Ллойда Остина, за последовательную поддержку Украины и ее Вооруженных сил.

Новый "Рамштайн": что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля принял участие в онлайн-заседании в формате "Рамштайн". Он назвал оружие, в котором нуждается Украина, и обратился к партнерам с призывом к производству вооружения.

По словам Зеленского, нашей стране нужны поставки:

дальнобойного оружия, чтобы для оккупанта не оставалось ни одного безопасного участка территории в Украине;

систем противовоздушной обороны, в том числе как минимум семерых Patriot, чтобы сбивать российские боевые самолеты и не допускать их к украинским границам;

артиллерии, чтобы сорвать контрнаступление, запланированное российским диктатором Владимиром Путиным, и остановить вражеские атаки, а также провести собственные активные операции.

Также президент призвал западных союзников "уделить максимальное внимание производству оружия — как в их странах, так и в Украине".

Кроме этого, глава Пентагона Ллойд Остин на открытии заседания "Рамштайна" отметил, что самым высоким приоритетом будет усиление украинских систем противовоздушной обороны.

Мы будем особенно сосредотачиваться на усилении украинских систем ПВО для того, чтобы Украина действительно могла закрывать свое небо. Это для нас сегодня самый высокий приоритет, — отмечал Остин. Поделиться

Он также добавил, что Украина также нуждается в большем количестве артиллерийских систем, чтобы она могла освободить земли, находящиеся под контролем российских оккупантов.