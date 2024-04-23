Головнокомандувач Сирський зустрівся з військовим керівництвом Литви. Що обговорили

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Києві провів зустріч з головкомом Вальдемарасом Рупшісом і начальником генштабу Міндаугасом Степонявічюсом.

Що відомо про зустріч Сирського з військовим керівництвом Литви

Як зазначається, під час зустрічі вони обговорили низку важливих питань. Зокрема, щодо ситуації на полі бою, підготовки українських та литовських бійців, підтримки України.

Маємо чіткий план дій для подальшої співпраці. Подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку нашого війська. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Що відомо про допомогу Україні від Литви

У січні 2024 року під час візиту до Києва президент Литви Ґітанас Науседа оголосив про виділення Україні пакета допомоги на суму 200 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на надання Україні стійкості в довгостроковій перспективі, зосереджуючись на підтримці її економіки та обороноздатності.

Нещодавно Литва зробила черговий крок, оголосивши про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. Виділення 2 мільйонів євро з литовського бюджету на ці дрони значно посилить можливості українських військових у боротьбі з російським агресором.

Окрім прямої військової допомоги, Литва також активно підтримує Україну у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок жорстоких російських обстрілів.