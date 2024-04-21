Україна отримає літак L-39ZA "Альбатрос" від Литви
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає літак L-39ZA "Альбатрос" від Литви

литва

Міноборони Литви 20 квітня 2024 року повідомило, що передає Україні новий пакет військової допомоги, і на цей раз це буде літак типу L-39ZA "Альбатрос". 

Литва передає Україні літак L-39ZA "Альбатрос"

До свого повідомлення литовське оборонне відомство прикріпило також фотографії, які демонструють процес завантаження на автотранспорт фюзеляжу цього літака, підвісних блоків під некеровані реактивні снаряди та дерев’яних ящиків з невідомим вмістом.

Ця подія цікава не просто тим, що Литва вперше за весь час війни РФ проти України офіційно передає авіатехніку для ЗСУ. Окремо цікавий момент тут полягає також і в тому, що це взагалі за тип літака.

Що відомо про літак

Річ у тім, що L-39ZA — це навчально-бойовий літак на базі L-39C, який по факту можна використовувати як легкий штурмовик. У всякому випадку, L-39ZA за "паспортними" характеристиками розрахований на бойове навантаження в 1100 кілограмів, має чотири вузли підвіски, на які можуть чіплятись блоки під некеровані реактивні снаряди або ж авіабомби. Крім цього, до складу озброєння L-39ZA входить також 23-мм двоствольна авіаційна гармата ГШ-23Л з боєзапасом в 150 пострілів.

За іншими характеристиками L-39ZA вцілому ідентичний базовому L-39C "Альбатрос".

Якщо виходити із даних The Military Balance 2023, то в Європі було два активні користувачі L-39ZA: Словаччина — два літаки в строю + 1 на зберіганні, Болгарія — загалом 6 літаків, усі зараз на модернізації. За даними з відкритих джерел, в Литві на зберіганні був один L-39ZA.

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