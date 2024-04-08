Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС та передати запчастини Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС та передати запчастини Україні

Литва
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Литва запропонувала розібрати свої закриті теплоелектростанції та передати запчастини Україні для відновлення енергосистеми після атак РФ.

Литва запропонувала допомогти у відновленні енергосистеми

Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону розповів, що провів переговори з міністром енергетики Литви.

Вони взагалі запропонували використати їхні теплові станції, які закриті. Використати їх як донорів, тобто розібрати та передати ті запчастини, які нам потрібні.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Міністр енергетики

Нагадаємо, що 3 квітня Міненерго повідомило, що Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій.

У повідомленні вказано, що невдовзі група українських фахівців відвідає низку литовських енергетичних об'єктів для верифікації обладнання, яке згодом буде передано українському енергетичному сектору.

Ми дякуємо Литві за цю підтримку. Ваша допомога дуже важлива для нас. Ми вже отримали від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн, — сказав Галущенко.

Удари по енергосистемі України

З 22 по 29 березня Росія обстріляла сім українських теплоелектростанцій та дві гідроелектростанції.

Деякі зі знищених електростанцій не можуть бути повністю відновлені до наступної зими.

Група ДТЕК втратила 80% своїх генеруючих потужностей. Як зазначає пресслужба Групи ДТЕК, 5 із 6 їхніх ТЕС серйозно пошкоджені.

За даними ГУР, РФ може завдали по енергосистемі України ще 1-2 атаки.

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