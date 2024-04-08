Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС та передати запчастини Україні

Литва запропонувала розібрати свої закриті теплоелектростанції та передати запчастини Україні для відновлення енергосистеми після атак РФ.
Литва запропонувала допомогти у відновленні енергосистеми
Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону розповів, що провів переговори з міністром енергетики Литви.
Нагадаємо, що 3 квітня Міненерго повідомило, що Литва поставить Україні великогабаритні установки для теплових електростанцій.
У повідомленні вказано, що невдовзі група українських фахівців відвідає низку литовських енергетичних об'єктів для верифікації обладнання, яке згодом буде передано українському енергетичному сектору.
Удари по енергосистемі України
З 22 по 29 березня Росія обстріляла сім українських теплоелектростанцій та дві гідроелектростанції.
Деякі зі знищених електростанцій не можуть бути повністю відновлені до наступної зими.
Група ДТЕК втратила 80% своїх генеруючих потужностей. Як зазначає пресслужба Групи ДТЕК, 5 із 6 їхніх ТЕС серйозно пошкоджені.
За даними ГУР, РФ може завдали по енергосистемі України ще 1-2 атаки.
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