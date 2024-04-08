Литва предложила разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине

Литва предложила разобрать свои закрытые теплоэлектростанции и передать запчасти Украине для восстановления энергосистемы после атак РФ.

Литва предложила помочь в восстановлении энергосистемы

Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона рассказал, что провел переговоры с министром энергетики Литвы.

Они вообще предложили использовать их тепловые станции, закрытые. Использовать их в качестве доноров, то есть разобрать и передать те запчасти, которые нам нужны. Герман Галущенко Министр энергетики

Напомним, что 3 апреля Минэнерго сообщило, что Литва поставит Украине крупногабаритные установки для тепловых электростанций.

В сообщении указано, что вскоре группа украинских специалистов посетит ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии будет передано украинскому энергетическому сектору.

Мы благодарим Литву за эту поддержку. Ваша помощь очень важна для нас. Мы уже получили от литовской стороны два мощных автотрансформатора и 72 груза с другим нужным энергетическим оборудованием общим весом более 1 300 тонн, — сказал Галущенко. Поделиться

Удары по энергосистеме Украины

С 22 по 29 марта Россия обстреляла семь украинских теплоэлектростанций и две гидроэлектростанции.

Некоторые из уничтоженных электростанций не могут быть полностью восстановлены до следующей зимы.

Группа ДТЭК потеряла 80% своих генерирующих мощностей. Как отмечает пресс-служба Группы ДТЭК, 5 из 6 их ТЭС серьезно повреждены.

По данным ГУР, РФ может нанести по энергосистеме Украины еще 1-2 атаки.