Литва предложила разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине

Литва предложила разобрать свои закрытые теплоэлектростанции и передать запчасти Украине для восстановления энергосистемы после атак РФ.
Литва предложила помочь в восстановлении энергосистемы
Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона рассказал, что провел переговоры с министром энергетики Литвы.
Напомним, что 3 апреля Минэнерго сообщило, что Литва поставит Украине крупногабаритные установки для тепловых электростанций.
В сообщении указано, что вскоре группа украинских специалистов посетит ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии будет передано украинскому энергетическому сектору.
Удары по энергосистеме Украины
С 22 по 29 марта Россия обстреляла семь украинских теплоэлектростанций и две гидроэлектростанции.
Некоторые из уничтоженных электростанций не могут быть полностью восстановлены до следующей зимы.
Группа ДТЭК потеряла 80% своих генерирующих мощностей. Как отмечает пресс-служба Группы ДТЭК, 5 из 6 их ТЭС серьезно повреждены.
По данным ГУР, РФ может нанести по энергосистеме Украины еще 1-2 атаки.
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